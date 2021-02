Jandroković: Vidio sam Stankovićevu objavu, potpuno ga razumijem

Do lokalnih izbora manje je od tri mjeseca, a iz najveće vladajuće stranke žale se da ih se javno diskriminira i ponižava. Radi li se o predizbornoj retorici ili o doista utemeljenim izjavama u studiju Večernjeg lista razgovaramo s predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem.

S predsjednikom Sabora ćemo prodiskutirati i HDZ-ove izborne šanse, kao i najavu predsjednika Zorana Milanovića da će za predsjednika Vrhovnog suda predložiti nekoga tko se nije prijavio na natječaj Državnog sudbenog vijeća.

Osjećate li se osobno kao netko tko je žrtva diskriminacije?

- Ovo što se dogodilo svakako zaslužuje osobu na ljudskoj i političkoj razini. Proglasiti neku skupinu nepoželjnom nije dobro, nije ljudski i nije se trebalo dogoditi. Naša reakcija je bila oštra jer ne pamtimo da se dosad dogodilo nešto takvo i da je netko poslao takvu poruku članovima neke stranke. Nisam siguran da su oni koji su ovaj slučaj relativizirali da su svjesni što relativiziraju jer sutra se nešto takvo može dogoditi nekome drugome. Vidio sam zanimljivu objavu Aleksandra Stankovića. Kazao je da mu se nešto takvo dogodilo i da je jednostavno izašao iz kafića. Potpuno ga razumijem. Ne bih nikad dozvolio da netko napravi tako nešto u moje ime. Vjerujem da će oni koji su to pokrenuli shvatiti što su učinili.

Jesu li reakcije premijera Plenkovića bile pretjerane kad je usporedio to sa situacijom u kojoj su se našli Židovi za Drugog svjetskog rata?

- On je bio drastičan da bi ukazao o kakvoj se pojavi radi. Zar ćemo imati kafiće za SDP-ovce, HDZ-ovce, MOST-ovce...? Zar ćemo se onda dijeliti po nacionalnoj, vjerskoj osnovi... Moramo se boriti protiv toga i zato je premijer bio tako drastičan. Ali nije on bio drastičan prema vlasniku kafića nego prema onima koji su to relativizirali jer im je drago da se to događa HDZ-u, a zaboravljaju da se to sutra može dogoditi i njima. Lijeva opcija i ljudi koji je predstavljaju jako su skloni govoriti o zaštiti ljudskih prava, no samo kada su u pitanju njihovi ljudi. Kada je riječ o drugoj strani onda su skloni podsmijehu i izrugivanju. Dakle, u vrijeme kada je svima teško, kada imamo pandemiju i potrese, loše je da idemo u podjele po principu tko će u koji kafić ići. Oko toga svi moramo biti suglasni.

Dugo se nije dogodilo da je netko za neku skupinu kazao da nisu ljudi. Zašto se to dogodilo?

- Nema opravdanja za to. HDZ je prije nešto više od pola godine dobio povjerenje hrvatskih građana da vodi zemlju. I onda će neki reći da se stalno pozivamo na to. A pozivamo se jer nismo došli ovdje s vilama, srušili vlast nelegitimnim putem, nego smo izabrani na izborima. Dakle postoji politički legitimitet i zato smo na ovim mjestima na kojima jesmo. Prosvjed, svaka kritika je dozvoljena, ali postoji crta u demokraciji koju ne smijete prijeći. Kad je prijeđete onda to treba izazvati javnu osudu. To se sada dogodilo. Netko govori da postoji korupcija i neki problemi, ali to nije razlog za nasilje. Kad je bio napad na Markovu trgu neki su ga relativizirali i isto tako se pozivali na probleme u društvu. No postoji neki srazmjer, ako nekog ne volite ne možete ga proganjati nasilnim putem. HDZ je najveća stranka i ima najveću odgovornost. Nemojte zaboraviti da su blizu lokalni izbori i da se puno toga događa zbog toga. Sve to je, između ostalog i predizborna retorika.

Cijepljenje preko reda također nije zanemariva pojava?

- Pa nisu samo ljudi iz HDZ-a povlaštena elita. Kad vidite te liste jasno je da nisu tu samo ljudi iz HDZ-a. Sjetite se i afere Janaf. Iz oporbe se željelo sve baciti na HDZ, a glavni akter je iz jedne druge stranke. Uhićena su i dva gradonačelnika, jedan iz HDZ-a, a jedan iz SDP-a, ali opet se sve željelo pripisati nama. Ne bježimo da imamo vlast i odgovornost, ali isto tako niti od toga da takve stavove i napade generiraju oni koji nas žele politički ugroziti. I nervoza ne dolazi od nas već od onih koji nas žele ugorziti. Normalno je i da činiš greške kad imaš toliko vlasti, nitko nije idealan. Ali pozivanje na odmazdu, na fizičku likvidaciju... to stvarno nije u redu, to nitko nije zaslužio.

Jandroković je komentirao i odbijanje kandidature za gradonačelnika Zagreba Damira Vanđelića.

- Nisam sudjelovao u tim razgovorima pa ne znam točne razloge. No, normalno je da svi pregovori ne urode plodom. Izabrali smo nakon toga Davora Filipovića. On ima vrlo impresivnu akademsku i životnu karijeru, poznaje problematiku grada Zagreba i vjerujem da je dobar kandidat te da će ući u drugi krug, a onda je sve otvoreno.

Koliko će mu otežati u tome duga koalicija s Milanom Bandićem koja je nosila niz kompromisa?

- On je bio jedan od Bandićevih kritičara tada, bio je zločesti dečko i otvoreno govorio protiv njega. No, ako netko ovisi o Bandiću to je Tomislav Tomašević. On bez njega ne postoji. On je aktivist koji je političku karijeru gradio na otporu Bandiću. I da nema njega ne znam koji bi sadržaj isporučivao zagrebačkoj javnosti. On živi od konflikta s Bandićem, da nema njega ne bi bilo niti njih.