Izašao iz Remetinca pa bivšoj partnerici zaprijetio: 'Ubit ću te i to će mi biti zadnje u životu!'

- Ubit ću te i to će mi biti zadnje što ću učiniti u životu! - prijetnja je koju je I. B. uputio svojoj bivšoj partnerici. I zbog te prijetnje je završio u Remetincu , jer mu je sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela. Iza rešetaka se I. B. nije našao prvi put, jer je višestruko osuđivan zbog niza kaznenih djela uključujući pokušaj ubojstva i iznudu. Osim toga do sada je pet puta što prijavljivan, što osuđivan zbog prijetnje.

Uglavnom, nakon što je nedavno ponovno uhićen , tvrdio je da zapravo on nije prijetio svojoj bivšoj partnerici, već da je ona - prijetila njemu. - Kada sam izašao iz istražnog zatvora, izbjegavao sam je jer znam kakva je ona. Ona je meni kazala da će me strpati u zatvor. Tu poruku njezinoj kćeri sam možda slučajno poslao. Ona je mene lažno prijavila - branio se I. B.

No ispostavilo se da je on nakon izlaska iz istražnog zatvora kontaktirao kćer svoje bivše partnerice. Djetetu je slao poruke, a kada je njezina majka vidjela broj mobitela s kojeg joj kćer prima poruke, nazvala je I. B. te mu kazala da prestane sa slanjem poruka, pozivima i tome slično i njezinoj kćeri i njoj. Rekla mu da će ga ako ne prestane poslati u zatvor. No nakon toga, on joj nastavio slati poruke preko WhatsUpa, zvati je i na koncu joj je zaprijetio da će je ubiti. Ona ga je prijavila, pa je I. B., na kojeg godine boravka iza rešetaka, očito nisu utjecale, ponovo završio u Remetincu.

