Prepucavanje Benčić i Kapulice oko riječkog kafića: 'Plenković od sebe radi žrtvu'

Slučaj riječkog kafića, koji je HDZ-ovcima i simpatizerima poručio da nisu dobrodošli, jedna je od glavnih tema posljednjih dana. O tome je li taj potez riječkog ugostitelja primjer govora mržnje, govorili su večeras u Otvorenom Mario Kapulica, član saborskog Odbora za medije (HDZ); Arsen Bauk, potpredsjednik Kluba zastupnika SDP-a; Sandra Benčić, potpredsjednica Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Furio Radin, potpredsjednik Hrvatskog sabora.

Kapulica (HDZ) je kazao kako ne ide često u Rijeku i ne odlazi u kafiće čiji vlasnici govore određenim strankama ili skupinama da ne smiju dolaziti.



- Ja ne mislim da je ovo pitanje vezano isključivo uz HDZ. Ja znam da se bliže lokalni izbori i da svaka stranka pokušava iz svake situacije, pa moguće i ove, poentirati odnosno izvući neke poene za sebe. No o čemu mi danas razgovaramo? Razgovaramo o tome da nije prihvatljivo da se određena skupina ljudi koja podržava neku ideju, neki program, koja zauzima određena društvena stajališta i koja glasuje za određenu stranku, smatra manje vrijednom i da se na bilo koji način šalju poruke da bi takve ljude trebalo getoizirati, da bi ih trebalo izolirati i da bi trebala postojati mjesta na kojima bi njima bio zabranjen pristup i uskraćena neka usluga. To je nedopuštena diskriminatorska osnova, poručio je Kapulica.

Ističe kako nitko ne uskraćuje ljudima pravo da izražavaju svoje osjećaje ma kakvi oni bili.

- Oni mogu biti i ljubav i mržnja. Tko što voli i tko što mrzi je posve irelevantno. Vi vaše osjećaje možete i komunicirati, možete reći da nekoga mrzite. Kada to postaje problem. To postaje problem kada to u sebi sadrži nedopuštenu diskriminatorsku osnovu. U tome je problem, rekao je.

Benčić je rekla kako je u emisiju došla kako bi rekla da je ovo klasična antitema iz kuhinje Andreja Plenkovića.

- Ovo nije afera, ovo nije slučaj, ovo je događaj koji Plenković koristi i drži u medijima već tjedan dana, a mediji to iz nekog razloga prate, samo zato da se zapravo ne bi bavio onim čime bi se trebao baviti a to je recimo obnova Banovine i Zagreba, pitanjem discipliniranja članova HDZ-a da se ne cijepe preko reda, da uvede reda u cijepljenje jer je i njegov ministar rekao da tu nema reda, dakle da se bavi onim pitanjima koja su od važnosti građanima, poručila je Benčić.

- Kada govorimo o govoru mržnje i diskriminaciji to se stavlja u kontekst i gledaju se odnosi moći. Da li je zaista HDZ i g. Plenković ugroženi u ovoj zemlji? Ili su ugroženi radnici Brodotrogira koji 4 mjeseca nisu dobili plaću? Možda bi se time trebao baviti, rekla je dodavši da ovo nije prvi puta da premijer od sebe radi žrtvu.

Kontrirao joj je HDZ-ov zastupnik rekavši da se ne slaže s tezom da u slučaju kada je netko na poziciji moći onda se zabranjene osnove govora mržnje toleriraju.

- Korak dalje bi bilo da je prirodnije da netko puca na nekoga tko je na poziciji vlasti nego na nekog drugoga i da onda tražimo opravdanja za to. Molim vas nemojte u taj prostor ulaziti. Nije ovdje ključan problem pojedinačni slučaj. Ovdje su najveći problem politike koje u tome ne vide problem nego rješenje. Takve politike su problem, ustvrdio je Kapulica.

Potpredsjednik Hrvatskog sabora Furio Radin kaže kako mu se čini, gledajući vlasnika kafića, da je u pitanju čovjek koji je preplašen i koji u sebi ima nešto što ne bi nazvao mržnjom već frustracijom i agresivnosti.

- Nadam se da će on sam doći k svijesti. Vlasnik kafića bi trebao povući to što je rekao. To što je on vlasnik kafića uopće nije bitno, ako radi dobru kavu, neka tako i nastavi, svatko voli dobru kavu, rekao je Radin.

Potpredsjednik Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk složio se s Kapulicom koji je rekao kako HDZ-ovci nisu izazvali ovu situaciju.

- Vi iz HDZ-a niste izazvali ovu situaciju na početku, ali onda je onda upornim i ustrajnim radom premijer u nekoliko dana ovaj slučaj uspio dovesti do glavne teme, poručio je Bauk. Podsjetio je kako je on 2017. Pernara upozorio u saboru kad je nosio majicu na kojoj je pisalo "HDZ, lopovi".

- Znači, branio sam HDZ kada oni to nisu niti tražili, pa mogu slobodno reći da ih sada ne treba braniti, rekao je.

- Postoje situacije kada se treba zaprijetiti tužbom ako on ustrajno ponavlja laži koje nanose štetu, ali to kao krajnju mjeru. Radi li se ovdje u slučaju Rijeke i Indexa o prijeđenoj crti? Nitko nije ostao neuslužen u tom kafiću, ako sam ja to dobro shvatio. Ovo je još uvijek na razini žestoke, grube, možda neumjesne kritike vlasti. Sigurno je da kad bi neki nepoznati član HDZ-a došao da ga nitko ne bi niti prepoznao u tom kafiću. Kad bi došao neki poznatiji, sigurno bi dobio medijski prostor ali bi sigurno dobio i uslugu koju bi trebao platiti. Ne bih se volio naći u situaciji da čitam da netko istu stvar napravi nekome drugome, pa čak i SDP-ovcu, naglasio je.

Kapulica je ustvrdio kako su naš problem dvostruka mjerila.

- Da uđe predstavnik SDSS-a u sabornicu i kaže da Hrvatska nije pravna, ni slobodna ni demokratska država. Ja sam siguran da bi to izazvalo osude mnogih. No kad to kaže netko iz Domovinskog pokreta, nitko se ni počeše zbog toga. Ne radi se ovdje o političarima, nego o članovima HDZ-a, od kojih je jako mali broj političara. Ne radi se ovdje da se s diskriminacijom išlo na političare već se išlo u diskriminaciju ukupnog članstva, birače, pristaše. Da se odnosilo samo na političare, složio bih se s vama, rekao je.

- Kad govorimo o dvostrukim standardima, cijelu Hrvatsku premijer diže na noge zato što je HDZ-u netko rekao da nije dobrodošao u neki kafić. Ali, nije se reagiralo da netko tko nije HDZ ne može dobiti posao, ne može postati direktor neke javne firme, ne može koristiti neke od osnovnih javnih usluga zato što je netko tko je HDZ to iskoristio prije njega, nadovezala se Benčić.

- Kada govorimo o govoru mržnje na ovoj televiziji smo imali eklatantne primjere govora mržnje koje se zovu povijesni revizionizam i negiranje holokausta. U pitanju su primjeri za koje Europski sud kaže da to ne spada u slobodu izražavanja nego upravo u govor mržnje. Je li HDZ tad reagirao? Nije reagirao. Idući primjer. Imali smo napad na nekog učenika u Vukovaru srpske nacionalnosti. Reakcija je bila - ne, to nije bila mržnja, nego običan sukob tinejdžera. Mi takvih primjera u posljednjih 10 godina na stotine a nitko nije reagirao. Premijer se tada nije bavio tim stvarima, ali kad se radi o njemu, on onda traži mobilizaciju čitave medijske i političke scene da bi se njega zaštitilo. Ako je ovo govor mržnje, onda je ovo što vi radite u HDZ-u je govor prijezira prema svim građanima ove zemlje, ustvrdila je Benčić.

Kapulica joj je odgovorio kako mu se čini kako je Benčić pripremila predizborni pamflet te da uopćavanjem dovodi javnost u zabludu.