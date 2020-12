FOTO Snimka liječnika koji grli oboljelog postala je viralna: 'Plakao je i pokušavao otići'

Fotografija liječnika u zaštitnom odijelu i rukavicama koji bez prestanka radi 256 dana i grli starijeg pacijenta na Dan zahvalnosti proširila se društvenim mrežama kao simbol očaja oboljelih od COVID-19 i sućuti medicinskog osoblja koje se za njih skrbi.

Snimka nastala prošli tjedan na dan u koji se američke obitelji tradicionalno okupljaju za blagdanskim stolom, nastala je u bolnici United Memorial u Houstonu u Teksasu, a autor je fotograf agencije Getty.

"Bio sam na odjelu za COVID i vidim starijeg pacijenta kako ustaje iz kreveta, plače i pokušava otići", ispričao je za CNN dr. Joseph Varon, voditelj odjela intenzivne skrbi u United Memorial.

"Došao sam do njega i upitao 'Zašto plačete?', a on mi je odgovorio 'Želim biti kući sa svojom ženom'. Tada sam ga zagrlio", ispričao je liječnik koji nije znao da ga snimaju.

"I do this day in and day out, and people are out there doing the wrong thing. ... in bars, restaurants, malls — it is crazy — it's like we work, work, work, work, work and people don't listen and then they end up in my ICU," Dr. Joseph Varon says. https://t.co/XLmW22CPLE