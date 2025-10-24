FOTO Ekomuzej Međimurje uvršten među 100 najboljih destinacija svijeta

Ukoliko vam treba razlog da jedan vikend ove jeseni uživate u čarima zelenog Međimurja, možda vas svjetsko priznanje Eko muzeju Čakovcu ponuka da se uputiti u obilazak te ostalih lokacija na sjeveru Hrvatske. Naime, priču o Međimurju započnite u centru Čakovca, u Palači turizma Međimurja u kojem se nalazi Centar za posjetitelje Ekomuzej Međimurje, koji je ove godine uvršten među Top 100 Green Destinations priča svijeta nanedavnoj međunarodnoj konferenciji Green Destinations održanom u francuskom Montpellieru.

Ekomuzej Međimurje je daleko od klasičnih muzeja. To je interaktivno mjesto gdje se tradicija i suvremenost susreću na način koji pruža pravi doživljaj života u Međimurju"- rekao je ponosno Rudi Grula direktor TZ Međimurske županije dodajući kako ovaj muzej kroz radionice, glazbu, zanate i običaje oživljava duh ovog kraja. Posjetitelji mogu direktno sudjelovati u aktivnostima, kušati domaće delicije i upoznati se s autohtonim običajima koji se brižno prenose s generacije na generaciju. Tijekom jeseni, za sve one koje planiraju jednodnevni ili višednevni vikend bijeg upravo Ekomuzej je divan vodič kroz destinaciju ali i bogatstvo koje Međimurje nudi.

Foto: Nikola Zoko

Spadamo u vikend destinaciju na kojoj se u prosjeku suvremeni putnici zadržavaju 2,3 dana, 146 eura je prosjek dnevne potrošnje, u protekloj godini imali smo čak 100 000 dolazaka i oko 250 000 noćenja. Zanimljiv je podatak da smo destinacija na kojoj borave individualni gosti kojima ne smeta ni kiša, ni hladnoća, ali ni prejako sunce kad su u Međimurju. Uz to, spadamo u najnaseljeniji dio Hrvatske, ali i destinaciju koja desetljećima, ulaže u održivost, zaštitu okoliša i kulturu - dodaje prvi čovjek TZ-a Međimurske županije.

Ne krije zadovoljstvo što je predan rad destinacije prepoznat i lokalno i globalno. Centar za posjetitelje Ekomuzej nalazi se u Palači međimurskog turizma i na interaktivan način priča priču o povijest Međimurja, o tradicionalnim zanatima (tkanje, keramika, drvorezbarstvo, zlatarstvo) koji se i danas mogu isprobati kroz interaktivne programe na destinaciji, o divnim običajima, prirodnoj baštini i raznolikoj flori i fauni, životu i radu Rudolfa Steinera, svjetski poznatog Međimurca, začetnika waldorfske filozofije i biodinamike, legenda o Pozoju - zmaju koji bdije nad bedemima grada. Tu je i međimurska popevka autentični melodijski izraz regije, ali i zvukovi cimbala koji se u Međimurju koristio od ranog 19. stoljeća do sredine 20. stoljeća kao jedna od glavnih pratnji za ples i pjesmu na lokalnim svečanostima i okupljanjima. Premda je u jednom razdoblju bio potisnut tamburicom, ulaskom u 21.stoljeće cimbal doživljava svoju renesansu zahvaljujući mlađim generacijama svirača koji žele njegovati tradiciju.

I dok ste u Međimurju, nakon što razgledate muzej koji je na popisu najzanimljivijih muzeja svijeta, možete uživati i u gastronomiji i vinarstvu. Tijekom jeseni završavaju berbe i nastaju prepoznatljiva međimurska vina, organizira se i Međimurje wine and walk u koje se posjetitelji mogu uključiti. Uz tradicionalno meso „z tiblice“, dimljeno i pečeno meso spremljeno u vlastitoj masti, zamirisat će vam u restoranima i svježe pečeni kukuruzni kruh, pretepena okrepljujuća juha, piletina pečena u kukuruznom brašnu. Slatka točka na 'I' svakako je međimurska gibanica poznata diljem Hrvatske, ali i izvan države, kao vrhunski kolač složen od sira, oraha, maka i jabuka. zanimljiva vam može biti i jedinstvena autohtona vinska sorta pušipel o kojom se može puno naučiti krenete li u vinsku avanturu iz Svjetskog centra Pušipela u Štrigovi.

Gdje god se nalazili u Međimurju, čut ćete autohtonu glazbu, pa kad čujete na prvu nerazumljive riječi i cimbal - zastanite, dobro poslušajte. Ugodna kombinacija glazbe i teksta zapravo je međimurska popevka koja je 2018. godine uvrštena na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, što je njezin status učinilo globalno priznatim. Upravo zato ne čudi da će se ove jeseni čuti i u bečkom Musikvereinu, na mjestu gdje se svake godine održava kultni Novogodišnji koncert.

-Međimurska popevka, tradicionalni glazbeni dragulj Hrvatske, doživjet će svoj povijesni trenutak 8. studenog 2025. godine kada će se predstaviti na svjetskoj pozornici u Beču, u čuvenoj Zlatnoj dvorani Musikvereina. Rođena Međimurka, sopranistica Marija Vidović, koja je inicirala i vodila projekt orkestracije popevki zajedno će s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom izvesti koncert "Homage - Posveta međimurskoj popevki'' čime će ova jedinstvena baština dobiti zasluženi međunarodni dignitet, a nama biti poticaj za nove projekte s dominacijom popevke za iduću godinu- zaključio je Rudi Grula dodajući kako u ovoj jedinstvenoj promociji popevke mogu sudjelovati i svi oni koji žele putovati u Beč početkom studenog. Svi detalji su na LINKU.