Fond za obnovu isplatio prvih 99 naknada štete vrijednih 3,43 milijuna kuna

Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije tijekom siječnja dobio je prvih 136 rješenja za naknadu štete od nadležnog Ministarstva prostornog uređenja, građevine i državne imovine, te do 31. siječnja isplatio 99 naknada, ukupnog iznosa 3.438.220,39 kuna. Privremeni ravnatelj Fonda za obnovu Damir Vanđelić objasnio je da je ukupan broj dana od urudžbiranja do isplate pao s 14 na tri dana, a njegov cilj je da to razdoblje u prosjeku traje maksimalno pet dana, stoji u priopćenju.

Damir Vanđelić, koji je na današnjoj konferenciji za medije objavio da se ne planira kandidirati za gradonačelnika Zagreba jer želi do kraja ustrojiti Fond i dočekati početak radova na obnovi, objavio je da je dogovorena suradnja s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta kako bi se pomoglo građanima s ispunjavanjem zahtjeva.

Video: Potres u Zagrebu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Resorno ministarstvo dosad je zaprimilo tek 347 zahtjeva za obnovu, a građani se žale da im je procedura za predaju zahtjeva prekomplicirana. Zato smo, kako bismo ubrzali postupak podnošenja zahtjeva za obnovu, s Pravnom klinikom organizirali edukaciju 37 njihovih studenata koji će u gradskim četvrtima i mjesnim odborima pomagati građanima s ispunjavanjem zahtjeva. Zahvaljujući tome, očekuje se barem 300 novih zahtjeva tjedno, a sve zainteresirane stranke mogu se javiti od ponedjeljka do petka od 10 do 15 sati na telefon 097/6529-903", objasnio je Vanđelić.

Budući da natječaji za zapošljavanje traju tri do četiri mjeseca, u tijeku je zapošljavanje iz državne službe u Fond jer je to najbrži način da se ustroji funkcioniranje Fonda. Tijekom siječnja u Fond je prešlo prvih šest zaposlenika koji su prošli psihološko testiranje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje kako bi se uvjerilo da mogu podnijeti taj odgovoran i stresan posao koji zahtjeva čvrst karakter i antikoruptivni mentalni sklop, naglasio je Vanđelić.

Što se tiče troškova Fonda za obnovu, u siječnju je, uz nešto manje od 3,5 milijuna kuna isplaćenih na račune građana za naknade troškova obnove, na plaće ukupno utrošeno 130.348,23 kuna. Dodatni troškovi, koji se detaljno mogu pregledati na internetskoj stranici Fonda www.fzo.hr, odnose se na izradu pečata te izradu i održavanje web stranice, nabavu savjetodavnih usluga za izradu dokumentacije o nabavi za postupke javne nabave koje će provesti Fond, odvjetničke usluge za izradu Pravilnika o radu i popratne dokumentacije te Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta te PR usluge.

"Plan nabave objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave, te je zajedno s Pravilnikom o jednostavnoj nabavi Fonda vidljiv i na našim internetskim stranicama. Također, prethodna informacijska obavijest po Direktivi 2014/24/EU za poslove projektiranja u iznosu od 52.000.000 kn (bez PDV-a) poslana je na objavu u oglasnik Europske unije“, istaknuo je Vanđelić.

Odgovarajući na pitanja novinara, Vanđelić je poručio da se ne planira kandidirati za gradonačelnika Zagreba.

"Na tu temu nikada nisu vođeni službeni razgovori, a smatram da nije džentlmenski prepričavati privatne razgovore. Istina je da sam razmislio o kandidaturi, ali kako držim do svoje riječi, odlučio sam da moram završiti započete procese u Fondu kako bi obnova što prije počela i kako bi naši građani koji su ostali bez svojih domova što prije dobili svoj krov nad glavom. Hvala svima koji su mi se javili kako bi podržali moju eventualnu kandidaturu, no sada nije vrijeme za moj ulazak u politiku", poručio je Vanđelić zaključivši kako je to sve što ima reći o toj temi.