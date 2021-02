Popović optužila vlast u Petrinji za lošu komunikaciju. Dumbović: 'Vi o tome nemate pojma'

Silvija Popović iz Inicijative Petrinjsko proljeće u večerašnjoj je emsiji Otvoreno kritizirala komunikaciju gradskih vlasti prema građanima, no petrinjski gradonačelnik Darinko Dumbović demantirao je njezine navode.

- Evo vam jedan primjer - Petrinjka se ruši, a jedni poduzetnici koji također imaju troje obitelji koje trebaju prehraniti nisu službeno obaviješteni o evakuaciji. Puno je toga što se ne zna, a prema građanima nije iskomunicirano koji su prioriteti i kako se radi, rekla je Popović.



- Ne možemo si dopustiti apsolutno nikakvo čekanje, trebamo početak, kraj, konkretno, dodala je.

Osvrnula se i na donacije te je ustvrdila da građani nisu službeno obaviješteni po što mogu doći i koja su im prava. Gradonačelnik Dumbović odgovorio je da te priče nikako ne stoje kad je u pitanju komunikacija.



- Prvih sedam dana imao sam komunikaciju samo u petrinjskom parku jer nijedna institucija nije bila cijela. Nakon sedam dana pojavio se petrinjski radio i svaki dan uživo po deset minuta idem i dajem izvješće svim građanima s kim sam bio, što sam radio, koga sam primio i koji su sljedeći zadaci, poručio je Dumbović.

- Apsolutno se ne slažem. Gradonačelniče, to što vi objavite na svom Facebook-profilu, i Rad za naš grad i na stranicama Grada Petrinje, kako da jedan umirovljenik zna tu informaciju? Kako da ljudi u zabačenim selima znaju tu informaciju? A kamoli, to nismo ni spomenuli, o komunikaciji i moralnoj podršci naroda u Petrinji, nijednom niste istupili kao lider, uzvratila je Popović, na što je Dumbović između ostalog rekao da je u svakom selu bio najmanje tri-četiri puta.

- Vi o tome nemate pojma..., rekao je Dumbović, optuživši inicijativu da gleda samo iz povlaštenog položaja.

- Svaka druga riječ vam je bila napad na mene kao gradonačelnika, i ako ste mislili da ćete sa mnom na takav način komunicirati, s gradonačelnikom, preko Facebooka, a ja sam na svom Facebooku dao prirodne, normalne, ljudske informacije, poručio je Dumbović.

Popović je rekla da ne skriva da je njezina kuća i njezina roditelja dobila zelenu naljepnicu, ali je istaknula i da je od traume i straha spavala u autu.



- U užoj obitelji, tetka mi je iskočila kroz balkonski prozor. Znači, kroz balkon je iskočila. Da smo čekali državu i da ne postoji moja obitelj, ona bi vjerojatno, kao i mnogo građana Petrinje i Sisačko-moslavačke županije, još uvijek čekala. Tako da ne možete reći da sam sjedila u toplom domu, poručila je Dumboviću.

Darko Horvat, ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, rekao je da može razumjeti sve koji žive na potresom pogođenim područjima, da je obišao svako selo...



- Prihvaćam i odgovornost i činjenicu da pravodobno do svakog umirovljenika ili do svake kuće na Banovini ne može doći informacija, ali misli da koristimo sve ono što nam je na raspolaganju u smislu distribucije te informacije, poručio je Horvat.



Naveo je i da imaju probleme s pojedinačnim lokacijama, na kojima stanovnici imaju čvrsti stav da se neće maknuti s njih. Struka će odlučiti gdje se neće smjeti obnavljati ni graditi. Naglasio je da se neće ići u uklanjanje građevine bez stopostotne suglasnosti suvlasnika zgrade ili vlasnika obiteljske kuće.

- Isto tako, na lokacijama koje su nam poznate i u Petrinji, i u Glini i u Sisku imamo perspektivu unutar prostornih planova kreirati nova naselja i - grubo zvuči, ali bit ćemo na to primorani - one ljude koji će imati lokacije na kojima se neće moći obnavljati ili graditi dislocirati s tih područja u okruženje urbanih sredina na kojima u prostornim planovima jest definirana gradnja, prostori koji su već djelomično opremljeni infrastrukturom, i gdje će tipski objekti vrlo jednostavno biti izgrađeni, odnosno ljudi možda već unutar tri mjeseca dobiti svoj novi dom, rekao je Horvat.

Daniel Berdais, nezavisni kandidat za župana Sisačko-moslavačke županije, rekao je da je ono što se događa nedopustivo.



- Ljudi su umorni, nemaju više snage čekati, a mi jednostavno i na ovoj katastrofi pokazujemo da moraju čekati da se donese ili ne donese zakon, da se napravi nekakvo kontejnersko naselje koje se radi kao da se radi Eiffelov toranj, rekao je Berdais.



Horvat je rekao da postoje procedure koje se moraju poštivati.



- Stvarno nije lako. Velika je katastrofa, to trebamo biti svjesni. Nitko ne bi mogao reagirati dobro u ovakvoj situaciji. Neke je mjere definitivno trebalo pripremiti ranije, ali mogu reći da smo se stvarno svi skupili i svi želimo pomoći ovom kraju i meni je s neke stručne strane to jako lijepo gledati, poručio je Josip Atalić, koordinator pri Hrvatskom centru za potresno inženjerstvo



Istaknuo je da obnova treba početi što prije. - Svaki potres uzrokuje iseljavanje i to je nešto što svaka vlada, svaka politika zapravo mora uzeti u obzir, poručio je.