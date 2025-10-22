Naši Portali
ZNAČAJNO POVEĆANJE

Ukrajina kupuje 150 vojnih zrakoplova od Švedske

Foto: Reuters
1/3
VL
Autor
Laura Volarić Horvat/Hina
22.10.2025.
u 17:06

Mogućnost isporuke Gripena Ukrajini razmatra se posljednje dvije godine, ali je odgođena kako bi se Kijev mogao usredotočiti na uvođenje američkih borbenih zrakoplova

Švedska pregovara o prodaji između 100 i 150 Saabovih borbenih zrakoplova JAS Gripen Ukrajini, rekao je u srijedu premijer Ulf Kristersson nakon sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem. Zelenskij je rekao da Ukrajina namjerava uvesti i početi koristiti Gripene sljedeće godine. "Za našu vojsku, Gripeni su prioritet“, rekao je na zajedničkoj konferenciji za novinare s Kristerssonom. Dvojica čelnika posjetila su Linkoping na jugu Švedske i tamošnji Saab, proizvođača borbenog zrakoplova JAS 39 Gripen.

"Potpuno smo svjesni da je pred nama dug put", rekao je Kristersson. "Ali od danas smo posvećeni istraživanju svih mogućnosti u opskrbi Ukrajine velikim brojem borbenih zrakoplova Gripen u budućnosti." Mogućnost isporuke Gripena Ukrajini razmatra se posljednje dvije godine, ali je odgođena kako bi se Kijev mogao usredotočiti na uvođenje američkih borbenih zrakoplova F-16 koje je počelo ​​prošlog kolovoza. Gripen je u upotrebi od 1996. i Saab ih je ukupno proizveo oko 280.
Otkriveni detalji sastanka Trumpa i Zelenskog, evo što je donio ukrajinski predsjednik
Ključne riječi
rat u Ukrajini Volodimir Zelenski borbeni zrakoplovi Ukrajina

Komentara 6

Pogledaj Sve
ST
StožerniGeneral50
17:15 22.10.2025.

Lijepe vijesti za Ukrajnu.

HO
homofobic
18:30 22.10.2025.

Od 1996 (skoro 30 godina) proizvedeno 280 (skoro 300) proizvodni kapacitet izgleda 10 godisnje ali zapravo tezi prema 40 godisnje. Tako je slicno i sa francuskim Rafalima (koje ocekuju u komsiluku) godisnji kapacitet 48 komada. Slicni su i ruSSki kapaciteti njihovih borbenih aviona iz dvije firme MIG i Suhoj po 40 primjeraka godisnje - sve ukupno ruSSija je limitirana na manje od 100 novih aviona godisnje. Amerikanci i njihovi dobavljaci 350 F35 godisnje plus 60 sada vec stari Super Hornet iz Boeing-a godisnje i slicno toliko 60 F-16. Ukupni americki kapaciteti kada im se pridodaju svi svjetski partneri 500+ borbenih aviona godisnje. Ovo samo za otvoriti okice "strucnjacima" koji su optimisticni o neizmjernim ruSSkim resursima!

Avatar Navijač
Navijač
17:26 22.10.2025.

Ne piše koje generacije je Gripen.

Kupnja