Ukrajina kupuje 150 vojnih zrakoplova od Švedske

Švedska pregovara o prodaji između 100 i 150 Saabovih borbenih zrakoplova JAS Gripen Ukrajini, rekao je u srijedu premijer Ulf Kristersson nakon sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem. Zelenskij je rekao da Ukrajina namjerava uvesti i početi koristiti Gripene sljedeće godine. "Za našu vojsku, Gripeni su prioritet“, rekao je na zajedničkoj konferenciji za novinare s Kristerssonom. Dvojica čelnika posjetila su Linkoping na jugu Švedske i tamošnji Saab, proizvođača borbenog zrakoplova JAS 39 Gripen.

"Potpuno smo svjesni da je pred nama dug put", rekao je Kristersson. "Ali od danas smo posvećeni istraživanju svih mogućnosti u opskrbi Ukrajine velikim brojem borbenih zrakoplova Gripen u budućnosti." Mogućnost isporuke Gripena Ukrajini razmatra se posljednje dvije godine, ali je odgođena kako bi se Kijev mogao usredotočiti na uvođenje američkih borbenih zrakoplova F-16 koje je počelo ​​prošlog kolovoza. Gripen je u upotrebi od 1996. i Saab ih je ukupno proizveo oko 280.