UPOZORENJE ZNANSTVENIKA

Pojava hantavirusa možda je tek početak, prijeti širenje novih bolesti

Cruise ship MV Hondius with suspected hantavirus cases off Cape Verde port
Foto: STRINGER/REUTERS
1/5
Autor
Vedran Balen
05.05.2026.
u 13:53

Klimatske promjene potiču širenje virusa koje prenose glodavci i povećavaju rizik za milijune ljudi

Nedavno izbijanje hantavirusa na kruzeru moglo bi biti tek početak, upozoravaju znanstvenici. U novoj, zabrinjavajućoj studiji istraživači ističu kako će klimatske promjene dovesti do pojačanog „prelijevanja“ virusa koje prenose glodavci na ljude. Kako globalne temperature rastu, a populacije glodavaca mijenjaju svoja staništa, smrtonosni arenavirusi širit će se u područja koja se dosad nisu susretala s tim bolestima.

Znanstvenici predviđaju da bi to moglo izazvati epidemije koje će ugroziti milijune ljudi diljem Južne Amerike. Upozorenje dolazi u trenutku kada je više od 20 britanskih putnika i dalje zarobljeno na kruzeru uz obalu Zelenortskih Otoka, gdje je potvrđena zaraza hantavirusom koji prenose štakori, prenosi Daily Mail.

Tri putnika su preminula nakon zaraze, uključujući nizozemski bračni par i njemačkog državljanina. Brod MV Hondius, koji plovi pod nizozemskom zastavom, prethodno je pristao u Argentini, gdje i hantavirus i arenavirusi svake godine odnose desetke života. Istraživači upozoravaju da će s ubrzanim zagrijavanjem planeta slične epidemije postajati sve učestalije. Poput hantavirusa, i arenavirusi se prenose s glodavaca na ljude, najčešće bez izravnog prijenosa među ljudima.

Među tim, relativno čestim ali slabo istraženim infekcijama, nalaze se virus Guanarito u Venezueli i Kolumbiji, Machupo virus u Boliviji i Paragvaju te Junin virus u Argentini. Zaraza uzrokuje teške hemoragijske groznice, s visokim stopama hospitalizacije i smrtnosti između pet i 30 posto. Budući da se bolesti šire putem glodavaca, njihov utjecaj usko je povezan s promjenama u staništima tih životinja. Brojna istraživanja pokazuju da klimatske promjene uzrokuju velike pomake u rasprostranjenosti životinja koje prenose bolesti.

Temperatura i količina oborina imaju ključan utjecaj na rizik od bolesti poput Lassa groznice i hantavirusa, dok će se, primjerice, područje rasprostranjenosti jedne vrste miša koja prenosi argentinsku hemoragijsku groznicu znatno promijeniti. U studiji su znanstvenici koristili strojno učenje kako bi povezali klimatske projekcije, gustoću stanovništva, rizik od zaraze i pogodnost staništa za šest vrsta glodavaca povezanih s virusima. Rezultati pokazuju da će se rizik od zaraze u idućih 20 do 40 godina značajno mijenjati, ovisno o scenarijima klimatskih promjena.

Glavni autor studije, dr. Pranav Kulkarni, ističe da bi, kako se klimatske promjene ubrzavaju, opasni arenavirusi Novog svijeta mogli putem migracija glodavaca dosegnuti milijune novih ljudi u Južnoj Americi. Model pokazuje da će se virus Guanarito proširiti iz središnje Venezuele u dijelove Kolumbije, Surinama i sjevernog Brazila. Machupo virus mogao bi se proširiti iz nizinskih područja Bolivije prema podnožju Anda, dok će se Junin virus širiti iz travnjaka na ostatak Argentine.

Time će se u nekim područjima smanjiti rizik, ali će u drugima, gdje ljudi dosad nisu bili izloženi tim bolestima, opasnost znatno porasti. Stanovništvo bez prethodnog kontakta s virusima moglo bi biti posebno ranjivo na teške oblike bolesti. Znanstvenici upozoravaju da su promjene potaknute i širenjem poljoprivrede i urbanih područja, što dovodi ljude u bliži kontakt s glodavcima. U kombinaciji s klimatskim promjenama, to povećava vjerojatnost velikih epidemija i u područjima koja su dosad bila sigurna.

Ova istraživanja dolaze nakon što je izbijanje hantavirusa ostavilo luksuzni kruzer usidren na Atlantiku. Na brodu se i dalje nalazi oko 150 ljudi, dok je Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila šest slučajeva zaraze. Sumnja se da je virus prenesen tijekom zaustavljanja u Južnoj Americi, bilo izravno na ljude ili preko glodavaca na brodu. Stručnjaci navode kako je moguće da su štakori na brodu prenijeli virus, ali i da su se putnici zarazili tijekom boravka na kopnu, primjerice putem miševa.
