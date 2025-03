Etiopljanka preselila u Hrvatsku, jedna stvar ju oduševila, želi pokrenuti biznis s luksuznom namirnicom koju obožavamo

Hrvatska je odavno postala 'obećana zemlja' za mnoge strane radnike, ali ne dolaze ovdje svi zbog posla, već i ljubavi. Jednu takvu priču donosi HRT koji je u svojoj rubrici Stranci u Hrvatskoj emisije Dobro jutro, Hrvatska ugostio Etiopljanku Betlehem Pajač. Ona se u Hrvatsku preselila 2023. godine, sa suprugom živi u Svetom Ivanu Zelini.

- Dobar dan. Učim hrvatski, ali jezik je težak. Za početak engleski - rekla je na prilično dobrom hrvatskom za početak simpatična Betlehem koja je rođena u glavnom gradu Etiopije Adis Abebi. Grad je to koji ima oko šest milijuna stanovnika, znači mnogo više od cijele Hrvatske, dok grad u kojemu sada živi ima tek 15 tisuća ljudi.

- Moram reći da uopće Etiopiju i Hrvatsku ne mogu usporediti. Nakon što sam došla u Hrvatsku, već sam imala puno iskustva s putovanjima. Doista sam bila izložena raznim kulturama, proputovala sam 73 zemlje svijeta... Tako da nisam se šokirala kad sam došla u Sveti Ivan Zelinu, međutim moram reći da je život različit. Hrvatska je prekrasna zemlja, doista obdarena prirodnim ljepotama, svako bi ovdje poželio živjeti - kaže Betlehem za HRT pa dodaje:

- Ovdje se osjećam jako sigurno, to mi je izrazito važno. Međutim, treba dodati i još neke vrijednosti hrvatske, a to je ovaj društveni aspekt. Hrvati su doista prijateljski nastrojeni, gostoljubivi, uvijek imaju vremena za kavu i mi to smatramo u mojoj zemlji socijalnom terapijom. U tom smislu, u Hrvatskoj se doista jako ugodno osjećam. Posebice u Svetom Ivanu Zelini, koji je tako mali gradić, pun dobrih ljudi, pun je zelenila i baš sam sretna što živim ovdje

Kada je već spomenula kavu - Etiopija je kolijevka čovječanstva, ali i domovina kave. Betlehem je tu kavu usporedila s onom hrvatskom. - Okus je doista različit i ovdje sam kušala različite vrste kave. U Hrvatskoj je kava jednostavno drugačijeg okusa i mogu uvijek osjetiti taj različiti okus na jeziku. Arabika je najbolja vrsta kave. Malo je jača. Pijemo je kao crnu kavu, ne miješamo je s mlijekom i za nas je to ceremonija. Ispijanje kave je dio tradicije. Oko kave se okupljaju obitelj i prijatelji.

Betlehem je u Hrvatsku došla 2023. godine - zbog ljubavi.- Otada sam u braku i živimo ovdje. Prije toga studirala sam ekonomiju, a nakon što sam diplomirala, počela sam raditi kao stjuardesa za Ethiopian Airlines. Potom sam radila za Saudi Arabia Airlines, isto veliku tvrtku i doista moram reći da sam tu imala sjajno iskustvo. Radila sam i kao predstavnica aviokompanije, vrlo sam ponosna na to i moram reći da sam bila prva ne-bjelkinja koja je predstavljala avio kompaniju na web stranici i drugim reklamnim materijalima, tako da nisam bila samo stjuardesa. Nakon tog života preselila sam se u Hrvatsku - kaže sugovornica koja se trenutačno bavi kozmetikom. - Zapravo sam make-up artistica, vizažistica. Usredotočena sam na taj dio, ali i na predstavljanje etiopijske kulture.

No, ima poslovne planove za budućnost - želi uvoziti etiopsku kavu u Hrvatsku. - Željela bih da se Hrvati mogu upoznati s njom. Trenutačno sam, kao što sam rekla, dosta posvećena prezentaciji moje kulture i moje zemlje, a kava se nekako nadovezuje na tu priču - zaključila je.

