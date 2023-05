Erdoğan i Kılıçdaroğlu borili se za glasove Bošnjaka. Gradonačelnik Istanbula: 'E vala nećeš, Tayyipe'

U Turskoj se u nedjelju održavao drugi krug predsjedničkih izbora. Bio je to novi test za 64 milijuna Turaka s pravom glasa koji su odlučivali o budućnosti svoje zemlje i tomu hoće li ona krenuti putem islamizacije, kako želi aktualni turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, ili putem Ataturkove Turske, koju zagovara Kemal Kılıçdaroğlu. Ovo je prvi put da su Turci ponovno izlazili na izbore dva tjedna nakon prvog kruga jer zemlja nikada dosad nije provela drugi krug predsjedničkih izbora s obzirom na to da se izbor čelnika države počeo odvijati putem općega prava glasa tek tijekom proteklog desetljeća, dok ga je prije birao parlament.

Ankete nepouzdane

Erdoğanove šanse za pobjedu u drugom krugu činile su se većima od onih Kılıçdaroğlua jer je aktualni predsjednik uspio u prvom krugu, koji je održan 14. svibnja, dobiti 49,5% glasova, što je razlika od oko pet postotnih bodova u odnosu na njegova protukandidata, koji je dobio 44,8 posto. Vladajuća koalicija također je uspjela na istodobnim parlamentarnim izborima osvojiti većinu mjesta u novom parlamentu. U drugom krugu izbora pravo glasa imalo je dodatnih 50 tisuća birača koji su u međuvremenu napunili 18 godina. Izlaznost je bila veoma važna. Svoje građansko pravo u prvom krugu iskoristilo je 89% stanovnika, a velika se izlaznost očekivala i u drugom krugu. Većina predizbornih anketa u drugom krugu prednost je davala aktualnom predsjedniku. Predviđale su da će Erdoğan osvojiti od 52 do 55% glasova.

S druge strane, anketa koju je napravio ALF Studies pokazala je da se Kılıçdaroğlu po popularnosti približio Erdoğanu te da će na izborima pobijediti onaj kandidat koji uspije svoje birače usmjeriti prema glasačkim kutijama. Kılıçdaroğlu je u toj anketi dobio 50,3% podrške sudionika, dok je za Erdoğan bilo njih 49,7 posto. Zbog toga vođa oporbene sekularne Republikanske narodne stranke (CHP) Kılıçdaroğlu, koji predstavlja šest političkih stranaka, vjeruje u svoju pobjedu. Međutim, ankete su se do sada pokazale netočnima i mnogi su govorili da bi bilo zaista veliko iznenađenje da Erdoğan izgubi izbore s obzirom na to da mu treba 1% glasova više nego što ih je dobio u drugom krugu, dok njegov protukandidat treba 5 posto. Međutim, bilo je jasno da ne treba prejudicirati i proglasiti pobjednika jer će borba za svaki glas trajati do kraja. Kılıçdaroğluu je također nade podignuo proglas dviju kurdskih stranaka koje su pozvale svoje pristaše da izađu na izbore i glasaju za njega.

Usto je i Stranka za promjene i demokraciju u Turskoj, koja je dio Saveza predaka koji je nedavno najavio podršku predsjedniku Erdoğanu u drugom krugu, objavila je da će podržati Nacionalni savez na čelu s Kılıçdaroğluom. Čelnik Stranke za promjene i demokraciju Abbas Bouton rekao je da se predsjednički kandidat Saveza predaka Sinan Ogan, koji je u prvom krugu dobio 5,5% glasova, nije konzultirao s njima prije nego što je objavio svoju podršku vladajućem Narodnom savezu na čelu s Erdoğanom za drugi krug izbora. Isto tako, neki su uoči izbora govorili da bi glasovi Turaka bošnjačkog podrijetla, kojih u zemlji ima više milijuna, mogli biti presudni u drugom krugu izbora, što potvrđuje činjenica da je Erdoğan na predizbornom skupu u Istanbulu poručio kako Turska već dulje od 20 godina ulaže napore i konstantno jača odnose s bratskim i prijateljskim zemljama. Rekao je i da će i nakon 28. svibnja nastaviti čuvati amanet (arapska riječ amanat, a znači "zavjet ili čuvanje") koji mu je ostavio Alija Izetbegović, prvi predsjednik Predsjedništva Bosne i Hercegovine. S druge strane, gradonačelnik Istanbula Ekrem İmamoğlu, koji podržava kandidata opozicije Kemala Kılıçdaroğlua, tijekom predizborne kampanje posjetio je i Yildirim, dio regije Istanbula pod nazivom Bayrampaşa u kojem žive i Bošnjaci. Zanimljivo je da se İmamoğlu tijekom tog skupa glasačima obratio i na bosanskom jeziku te je poručio kako Erdoğan neće osvojiti novi mandat.

"E vala nećeš, Tayyipe", poručio je İmamoğlu, što je izazvalo oduševljenje okupljenih.

U prvom krugu većina žena u Turskoj glasala je za Kılıçdaroğlua i zbog toga je Erdoğan apelirao na turske žene da odgode sve poslove i dođu glasati u drugom krugu. Erdoğan je tijekom govora prije skupa koji je organizirao ženski ogranak Stranke pravde i razvoja rekao: "Hodao sam s vama u svojoj političkoj karijeri koja je trajala 40 godina i dostigao sam ono što sam dostigao molitvama majki. Žene su heroji borbe za domovinu i naciju."

Kontrola medija

Erdoğan je drugi krug izbora usporedio s obljetnicom pada Carigrada: "U nedjelju ćemo ostvariti pobjedu, a u ponedjeljak ćemo slaviti osvajanje Istanbula" dodajući: "Nemojte raditi planove za nedjelju. Ova prilika dolazi svakih pet godina. Možete ići u šetnju ili raditi bilo koji drugi dan, ali druge šanse za glasanje neće biti." U međuvremenu, organizacija Reporteri bez granica objavila je da su mediji u Turskoj tijekom prvog kruga izbora bili pristrani te da je predsjednik Erdoğan iskoristio svoju kontrolu nad njima kako bi manipulirao izborima.

