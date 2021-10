Eksplozija u džamiji u Afganistanu. UN: Više od 100 ubijenih ili ranjenih

U snažnoj eksploziji džamije u afganistanskom gradu Kunduzu tijekom molitve ljudi su ubijeni i ranjeni, navode dužnosnici. Riječ je o džamiji kojom se koriste šijitski muslimani. Prve brojke govorile su o šestero mrtvih, ali već se spominje 50 mrtvih i očekuje se da će broj mrtvih rasti.

Tijek događaja:

15:11 - Misija Ujedinjenih naroda u Afganistanu objavila je da inicijalne informacije govore o tome da je više od 100 ljudi ubijeno i ranjeno u eksploziji bombaša samoubojice.

15:05 - Associated Press javlja da je u eksploziji ubijeno ili ranjeno najmanje 100 ljudi.

- Najveći dio vjernika je ubijen - kazao je zamjenik policijskog naćelnika za provinciju Kunduz Dost Mohammad Obaida, navodeći kako je napad vrlo vjerojatno počinio bombaš samoubojica koji se nalazio prema vjernicima.

Ukoliko se potvrde brojke, ovo će biti najsmrtonosniji napad u Afganistanu nakon što su se povukle američke snage i NATO krajem kolovoza.

14:57 - Ogranak Liječnika bez granica u Afganistanu objavio je da je u njihovu bolnicu dovezeno 90 ranjenih i 20 mrtvih, dok su drugi prevezeni u obližnju regionalnu bolnicu.

Following the explosion in #Kunduz today, the @MSF team immediately implemented a mass casualty plan for the Kunduz Trauma Centre. As of now, 90 wounded and 20 dead have been brought to the hospital.



Further casualties are being received at the nearby regional hospital. — MSF Afghanistan (@MSF_Afghanistan) October 8, 2021

14:18 – CBS-ov novinar Ahmand Mukhtar objavio je na Twitteru kako je lokalni dužnosnik kazao da je bombaš bio dječak koji je nosio eksploziv u svojoj naprtnjači. U ovom trenutku nema službene potvrde njegovih tvrdnji.



KUNDUZ: explosion happened inside a Shia mosque & a local official said the bomber was a child boot polisher who carried the explosives in his backpack. Based on initial info at least 70 people were killed & wounded in the blast. — Ahmad Mukhtar (@AhMukhtar) October 8, 2021

14:12 – U ovom trenutku nije poznat uzrok eksplozije. Brojni novinari iz regije navode kako imaju neslužbene informacije o tome da je riječ o bombašu samoubojici, no u ovom trenutku takve potvrde nema.

14:09 – Internetom se šire uznemirujuće snimke područja nakon napada.

Huge EXPLOSION at Shiite Mosque in Afghan province of Kunduz – Dozens KILLED [Independent Persian - citing eyewitnesses] pic.twitter.com/Np7nB5okwx — ماہم زہرا (@dua_e_sayyeda) October 8, 2021

14:07 – Svjedoci navode kako je u trenutku eksplozije bilo više desetaka ljudi u džamiji.

14:03 – AFP navodi kako je najmanje 50 mrtvih.

#BREAKING At least 50 dead in Afghanistan's Kunduz mosque blast: hospital sources pic.twitter.com/1gFWtWvY9H — AFP News Agency (@AFP) October 8, 2021

14:00 – Nijedna skupina još nije prihvatila odgovornost za eksploziju. Međutim, lokalni ogranak Islamske države ranije je napadao šijitsku manjinu u Afganistanu.

13:40 – Glasnogovornik talibana kazao je na Twitteru kako se eksplozija dogodila u okrugu Khan Abad i da je u eksploziji "dio naših sunarodnjaka umrlo kao mučenici, a neki su ranjeni". Naveo je kako je posebna jedinica stigla na mjesto eksplozije i krenula s istragom.

13:35 – Liječnik u Kunduzu potvrdio je za BBC da je najmanje šest smrti prijavljeno u obližnjoj lokalnoj bolnici.