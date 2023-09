Eksplozija na benzinskoj postaji u Gorskom Karabahu: Ozlijeđeno više od 200 osoba

Više od 200 ljudi ozlijeđeno je u eksploziji na benzinskoj postaji u Gorskom Karabahu, izvijestili su lokalni mediji pozivajući se na ombudsmana Karabaha.

On je također rekao da je većina ozlijeđenih u teškom stanju i da bi ih trebalo transportirati drugdje zračnim putem jer Karabah nije u mogućnosti svima pružiti odgovarajuće liječenje, prenosi Reuters.

Christians forced to flee their ethnic homeland of Nagorno-Karabakh to Armenia as the Muslims of Azerbaijan seized control of the breakaway territory in a military offensive.

Christians ethnically cleansed from their native land. Where the worldwide outcry? #ArmenianGenocide pic.twitter.com/6ylOGgzggp