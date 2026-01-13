Dvije europske sile jačaju suradnju: Otkriveno kako će učvrstiti zaštitu svog neba

Dvije NATO saveznice, Ujedinjeno Kraljevstvo i Poljska, dogovorile su blisko surađivati u jačanju zaštite svog neba. Naime, pojačat će zajedničku obuku pilota helikoptera i zajedno raditi na novim sposobnostima za suprotstavljanje napadima iz zraka. Najava je stigla tijekom posjeta poljskog predsjednika Karola Nawrockog Downing Streetu.

Kako navodi Politico, britansko i poljsko vojno osoblje zajedno će trenirati u virtualnim okruženjima kako bi poboljšalo tehnike protuzračne obrane, dok će osam poljskih vojnih pilota helikoptera proći obuku u Ujedinjenom Kraljevstvu u okviru NATO-ovog programa vojnog zrakoplovstva.

Britanski ministar obrane John Healey pohvalio je Poljsku kao ključnog saveznika Ujedinjenog Kraljevstva u ovoj eri rastućih prijetnji. Uz to, rekao je da zajedno pojačavaju obranu Europe i suprotstavljaju se prijetnji od ruskog čelnika Vladimira Putina.

Britanski borbeni zrakoplovi proveli su misiju protuzračne obrane iznad Poljske kao dio savezničkog odgovora na prodore ruskih dronova u poljski zračni prostor, pri čemu su piloti dviju zemalja letjeli zajedno u okviru NATO-ove misije Eastern Sentry.