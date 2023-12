Drvodelićeva supruga i majka osma su i deveta žena koje su ubijene ove godine

Što je Zvonimira Drvodelića (64) natjeralo da uzme pušku u ruke i počini stravični zločin koji je šokirao Veliku Goricu, vjerojatno se nikada neće doznati. Zagrebačka policija tek je šturo priopćila da su obavili očevid tijekom kojeg je utvrđeno da je Drvodelić, kojem oni ne spominju identitet, 29. prosinca u 10 sati u cvjećarnici u Zagrebačkoj ulici u Velikoj Gorici ubio svoju 64-godišnju suprugu. Ubio ju je puškom, koju je, kaže policija, nezakonito posjedovao. Nakon toga, izašao je iz cvjećarnice, otišao do svoje kuće koja se nalazi u istoj ulici. U prizemlju kuće je tim oružjem ubio svoju 84-godišnju majku, a nakon toga je presudio i sebi...

Kada su policajci ušli u kući, našli su dva tijela, a očevid je trajao satima. Nakon njega tijela su prevezena na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku radi obdukcije. U pravnom smislu, ovaj je stravičan događaj okončan, jer se počinitelj ubio. Što znači da neće biti istrage protiv njega zbog onog što je počinio. No policija bi trebala i morala utvrditi kako je nabavio oružje i od koga, jer su i sami naveli da ga je nezakonito posjedovao. Osim toga, trebali bi se pozabaviti i motivom koji je doveo do stravičnog zločina. Pogotovo bi trebali istražiti je li u toj obitelji bilo obiteljskog nasilja, iako prvi policijski podaci kažu da - nije. Jer oni zbog toga nisu intervenirali u toj obitelji. No to što policiju nitko nije zvao, ne znači da nasilja nije bilo.

I tako je, nažalost, 2023. završila onako kako je počela - šokantnim zločinom u kojem su žrtve žene, a počinitelji njihovi partneri, koji su se nakon toga ubili. Dvije žene koje su ubijene u Velikoj Gorici, osma su i deveta žena koje su ubijene ove godine. I koje se prema podacima pravobraniteljice za ravnopravnost spolova smatraju žrtvama femicida. Jer je tih devet žena ubijeno nakon što su na ovaj ili onaj način bile žrtve dugogodišnjeg zlostavljanja, psihičkog i fizičkog. Stravična je to brojka, iako manja no 2022., kada je ubijeno 13 žena, koje su ubili njihovi sadašnji ili bivši partneri ili bliski članovi obitelji.

Godina na izmaku počela je stravičnim događajem u Zagrebu kada je 4. siječnja Goran Knežević (43) u Kozari putevima sjekirom nasrnuo na svoju bivšu suprugu, koja je u rukama držala 1,5 godišnje dijete. Ženu je teško ozlijedio, a dijete ubio, nakon čega je pobjegao u automobilu. Skrivio je dva sudara, sletio s autoceste i potom se ubio, bacivši se pod kotače kamiona na autocesti.

Dva mjeseca kasnije, 11. ožujka u Ivancu je teško bolesnu Đurđu Komes (70) rukama zatukao sin Marko (50). Bila je nepokretna, a on ju je odbijao smjestiti u dom.

Gordana Četaj (45) ubijena je 17. svibnja u obiteljskoj kući u Petrinji, a za ubojstvo je osumnjičen njezin suprug Robert Četaj (52), koji se na dan ubojstva vratio iz Njemačke, gdje su jedno vrijeme supružnici živjeli.

Oko mjesec dana kasnije, između. 18 i 19. lipnja, u zajedničkom stanu u Zaprešiću ubijena je Angela Ivanko Jurić (30). Nožem ju je izbo suprug Franjo (29). Ona je bila slijepa, on slabovidan, a kasnije je u obrani kazao da ga je namjeravala napustiti. Ubojstvu je prethodila svađa, a nakon što je ubio suprugu, Franjo Jurić je i sebe izrezao nožem.

Krajem mjeseca, 30. lipnja, u Bisagu je ubijena Petra Pošta (48). Ubio ju je njezin bivši partner Đuka Burec (56). Sjekirom je razvalio vrata, nakon čega je aktivirao bombe koje je ponio sa sobom. Ubio je sebe i nju.

Samo dan kasnije Neđad Fetić (52) šokirao je zemlju kada je u Capraškim Poljanama krenuo na svoj smrtonosni pohod. Bio je naoružan s dvije vojne puške, ručnim bombama i molotovljevim koktelima. Prvo je počeo pucati, ubio je susjedu Ivanu J. (45), a u svom pohodu je ranio još četvero ljudi, zapalio je dvije kuće i jedan automobil. Nedavno je optužen za ubojstvo, 10 pokušaja ubojstva, tri dovođenja u opasnost života i imovine, nedozvoljeno držanje oružja počinio u neubrojivom stanju.

Nova priča koja je šokirala Hrvatsku zbila se 20. rujna u Osijeku kada je ubijena Mihaela Berak (20). Ubio ju je Marko Šmazil (27), u tom trenutku osječki policajac. Prvo je smrt djevojke pokušao prikazati kao nesretni slučaj, policija ga je sumnjičila za nehajno prouzročenje smrti, no tužiteljstvo je slučaj okvalificiralo kao - ubojstvo.

Inače, u Hrvatskoj je u 20 godina ubijeno 400 žena, a od lanjskih 27 ubojstva, žene su bile žrtve u njih 13, s tim da su od njih 13, 12 ubili sadašnji ili bivši partneri. Očito je da svim konvencijama usprkos, kojih je Hrvatska potpisnik i koje su implementirane u naše zakonodavstvo, Hrvatska ne čini dovoljno kako bi osvijestila što je rodno uvjetovano nasilje, a kamoli takvu vrstu nasilja i primjereno kažnjavala. Jer sudska praksa pokazuje da se obiteljskim nasilnicima uglavnom izriču uvjetne kazne. Dok nekog ne ubiju...

