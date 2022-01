Dodik usporedio BiH s "ustaškom državom" na proslavi dana RS, Brnabić ga podržala

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik ponovno je u subotu ustvrdio kako je raspad te države neminovan i najavivši daljnje korake ka jačanju Republike Srpske koji bi u konačnici vodili prema njezinom odcjepljenju, usporedivši BiH s "ustaškom državom".

Dodik je na svečanosti u Banjoj Luci organiziranoj u povodu obilježavanja dana RS kazao kako je BiH "jednaka ideji o ustaškoj državi iz prošlog stoljeća" pa je stoga neprihvatljiva za Srbe.

"Ne smijemo se vezivati za BiH kako ne bismo neminovno žalili kada odemo", kazao je Dodik kojemu su SAD ranije ovog tjedna nametnule sankcije zbog ugrožavanja stabilnosti BiH i kršenja njenog ustava.

Poručio je kako ga sankcije neće zastrašiti i zaustaviti, zahvalivši Srbiji na potpori koju tamo ima.

Foto: Dejan Rakita/PIXSELL 08.01.2022., Sportska dvorana Borik, Banjaluka (BiH) – Program proslave 30 godina postojanja Republike Srpske poceo je svecanom akademijom povodom Dana Republike Srpske kojoj prisustvuje veliki broj zvanica iz RS, BiH, regije i svijeta. Dogadjaju, izmedju ostalih, prisustvuju Milorad Dodik, Zeljka Cvijanovic, Radovan Viskovic, Nedeljko Cubrilovic, kao i srpski patrijarh Porfirije, Ana Brnabic, premijerka Srbije, Ivica Dacic, predsjednik Skupstine Srbije, Bratislav Bata Gasic, direktor srpske BIA, i Aleksandar Vulin, srpski ministar obrane. Photo: Dejan Rakita/PIXSELL

Vlasti Republike Srpske u Banjoj Luci ponovo su organizirale proslavu 9. siječnja kao dana tog entiteta unatoč činjenici da je Ustavni sud BiH još 2016. taj praznik okvalificirao neustavnim jer vrijeđa osjećaje Hrvata i Bošnjaka koji žive u RS.

Pravorijek Ustavnog suda u RS-u su odbili poštovati te su nastavili obilježavati datum kada je 1992. godine odmetnuta skupina srpskih zastupnika u skupštini tadašnje SR BiH protuzakonito proglasila "srpsku republiku BiH" kao dio plana da se spriječi proglašenje neovisnosti BiH i ona zadrži u sastavu krnje Jugoslavije pod dominacijom Slobodana Miloševića.

Taj je čin predstavljao uvod u rat koji je izbio nakon što je uvjerljiva većina građana BiH na referendumu održanom potkraj veljače i početkom ožujka 1992. glasala za neovisnost a paravojne postrojbe bosanskih Srba uz potporu JNA provedbu te odluke pokušale su spriječiti.

Sadašnja predsjednica RS Željka Cvijanović na svečanosti je kazala kako je sve to zapravo bila tek borba za slobodu, odbacujući bilo kakvu odgovornost čelnika bosanskih Srba iz 1992. za izbijanje rata. Tvrdi kao RS danas ne ruši Daytonski sporazum nego to čine predstavnici međunarodne zajednice "anticivilizacijskim nasiljem" kao i da ima sve više onih u inozemstvu koji to razumiju.

"BiH je neuspješna i na štetu svih nas", zaključila je Cvijanović dodajući kako je Srbija "prirodni oslonac" RS.

Dodikovu proslavu uglavnom su ignorirali predstavnici međunarodne zajednice u BiH no došao mu je ruski veleposlanik, patrijarh Srpske pravoslavne crkve (SPC) Porfirije kao i cijeli niz visokih dužnosnika iz Srbije predvođenih premijerkom Anom Brnabić.

Tamo je bio i zastupnik u Hrvatskom saboru i predsjednik Srpskog narodnog vijeća (SNV) Milorad Pupovac.

Brnabić je u svom govoru poslala poruku kako su se bosanski Srbi 1992. samo borili za kolektivna i građanska prava nastojeći na taj način spriječiti ponavljanje zločina iz Drugog svjetskog rata, zastrašeni "povampirenim pokličem 'Za dom spremni'" te kako bi se, da nije formirana RS, ponovio Jasenovac.

Njena je teza kako je postojao plan da se "sa stankom od 50 godina nastavi genocid započet u NDH" pa je RS stvorena kako bi se to spriječilo te uspostavio mir i stabilnost.

Kazala je kako je sada iznimno zabrinuta problemima s kojima su suočeni dužnosnici RS a posebice sankcijama koje su SAD nametnule Dodiku dodajući kako se takvim kaznenim mjerama Srbija nikada neće pridružiti.

Znatno odmjerenije političke poruke poslao je pak patrijarh Porfirije koji je apelirao na političare iz reda bosanskih Srba da poštuju druge, njihove vrijednosti i potrebe.

"Važno je da svi znamo da briga o svojim pravima i potrebama nikada ne otima i ne ugrožava tuđa prava", kazao je Porfirije ističući kako je nužno razgovarati i voditi dijalog s drugima, bez teških riječi koje povrjeđuju, tim prije jer su narodi u BiH povezani na svaki način, ne mogu jedni bez drugih i jer su jedni drugima potrebni.