Do 2030. Nikola će električnim autom prijeći 205.768 km – za 1800 €

Do 2030. Nikola će svojim električnim automobilom prijeći pola puta do Mjeseca. I to za – 1800 eura. Figurativno, naravno, ali pretvori li se navedeno u kilometražu i kilovatsate, računica je vrlo jasna.

Sa 6600 na 1800 eura

Do Mjeseca je 384.400 kilometara, a za taj put električnom autu obitelji Runjavec, koji troši 17 kWh na 100 kilometara, treba 65.384 kWh. Sitnica! Jer njihova će solarna elektrana u sljedećih sedam godina proizvesti 35.000 kWh, što im je dovoljno za 205.768 kilometara. Izračunao je to detaljno sam akter naše priče i upravo sa svojom matematikom pobijedio na natječaju "2030. je danas", koji su proveli Zelena energetska zadruga (ZEZ), voditelj servisa "Na sunčanoj strani" i Raiffeisenbank u Hrvatskoj. Nije on jedini, još je devet dobitnika bilo u ovom krugu, a kratko ćemo samo podsjetiti da se isti natječaj provodio treći put te su oni koji su predstavili svoju viziju najboljeg sunčanog grada u 2030. ostvarili sufinanciranje od 2500 eura za kućne solarne elektrane. Nikolu Runjavca pitamo je li mu glavni motiv za prijavu bila upravo činjenica da posjeduje električni automobil pa će vožnja biti, takoreći, besplatna.

– U suštini to jest tako. S jedne strane, ovako ćemo znatno ubrzati povrat investicije u elektranu, a s druge, super je osjećaj voziti se besplatno i na čistu energiju – kaže nam naš sugovornik iz zagrebačkih Gajnica, čija obitelj sad razmišlja o kupnji još jednog električnog automobila. Jesu skuplji u startu, govori Runjavec, a i polemike koje se o njima vode uglavnom nisu točne kad si čovjek da vremena i pročita studije, dok se sama investicija u konačnici itekako isplati. Baš kao i ona u solarnu elektranu, čiju izgradnju savjetuje vlasnicima kuća jer, objašnjava nam, povrat uloženih sredstava on sam ostvarit će unutar dvije godine. Koliko košta imati vlastitu struju, pitamo.

– Mogu vam reći koja je neka uobičajena ponuda za elektranu od četiri i pol kilovata snage, što je ujedno i maksimum koji se, prema HEP-u, može spojiti na monofaznu struju. To je 6600 eura, odnosno 3700 za mene konkretno jer smo na natječaju osvojili 2500 eura i 400 je već bilo plaćeno za projekt koji se morao napraviti prije same prijave ZEZ-u – pojašnjava nam Nikola Runjavec koji bi trebao vratiti još polovicu tog iznosa jer plan je prijaviti se i Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Oni nude 50 posto sufinanciranja za fotonaponske sustave, natječaj planiraju raspisati do kraja veljače, a naš je sugovornik sve dokumente već skupio i samo čeka kad će ih moći poslati.

– Ako sve prođe idealno, naša solarna elektrana ne bi nas trebala koštati više od 1800 eura – govori nam Runjavec, a mi pitamo razmišlja li sada da možda sunce koristi i za grijanje svog doma. Neće ipak mijenjati čitav plinski sustav, kaže nam, ali svakako će više grijati na klimu i tako smanjiti potrošnju plina. Zanimalo nas je i je li se za solare odlučio prvenstveno zbog štednje koju će ostvariti u kući, ali i u vožnji ili je faktor u njegovoj zainteresiranosti za obnovljive izvore i ekologija.

I racionalni, i psihološki faktor

– I jedno i drugo. Inače se bavim poslom u kojem postoji problematika logistike, odnosno ako se nešto može optimizirati, na to se i ide. Ali i život je kratak pa, ako možeš doprinijeti boljem svijetu, bolji je osjećaj. Tako da su na našu odluku otprilike podjednako utjecali i racionalni, ali i psihološki faktor – kaže nam Runjavec, koji je pohvalio i ZEZ-ovu stručnost te spremnost na "uskakanje" s odgovorima na sva pitanja onih koji se odluče na solarnu investiciju. I dok naš sugovornik čeka da mu stignu majstori koji će postavljati solare, ZEZ je zatvorio prijave za grupnu nabavu elektrana. Pristiglo ih je više od 400, a ideja je da se na solare dobije popust od minimalnih 15 posto, upravo jer ih se odjednom nabavlja veća količina. Uz prijavu za sufinanciranje Fondu za zaštitu okoliša, oni koji su se obratili ZEZ-u, na kraju će moći ostvariti čak 65 posto popusta na kućnu sunčanu elektranu. Podsjetimo još, ZEZ-ov servis "Na sunčanoj strani" dostupan je svima koji se odluče na solare, odnosno tamošnjim se stručnjacima s nedoumicama može obratiti svatko.

