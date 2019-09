Nije imao milosti

Dječak se s prijateljima igrao u čamcu, prišao mu vlasnik i letvom slomio ruku

Htio sam dohvatiti svoje stvari, kad me uhvatio za vrat i bacio na pod. Stajao je nada mnom na uzbrdici i zamahnuo letvom prema mojoj glavi. Obranio sam se rukom po kojoj me opalio i slomio mi ruku, prepričao je dječak iz Like