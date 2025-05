Danski radnici pod pritiskom: Sindikati se bune protiv povećanja dobi za umirovljenje na 70 godina

Danska je donijela odluku o postupnom povećanju dobi za odlazak u mirovinu, usklađujući je s rastućim očekivanim životnim vijekom svojih građana, javlja Fenix Magazin. U četvrtak je danski parlament usvojio zakon prema kojem će se dob za umirovljenje do 2040. godine podići na 70 godina. Trenutačno je granica za mirovinu u toj zemlji 67 godina, prenose njemački mediji.

Ova promjena proizlazi iz posebnog pravila u danskom mirovinskom sustavu, prema kojem se dob za odlazak u mirovinu prilagođava povećanju očekivane životne dobi. Prema toj uredbi, do 2030. godine dob bi trebala porasti na 68 godina, a do 2035. na 69 godina, dok će do 2040. dosegnuti 70 godina.

Ipak, u Danskoj se sve više čuju kritike i pozivi na zaustavljanje ovog beskonačnog povećavanja radnog vijeka. Premijerka Mette Frederiksen prošle godine najavila je da će preispitati ovu uredbu čim dosegne dob od 70 godina. Kako je kazala, nije realno očekivati da ljudi vječno rade duže, te je naglasila potrebu za novim pregovorima o ovoj temi.

Mirovinska reforma naišla je i na otpor sindikata, posebice u Kopenhagenu, gdje su u posljednjim tjednima održani brojni prosvjedi. Sindikalci smatraju da je povećanje dobi za umirovljenje nepravedno, posebno imajući u vidu stabilnu ekonomsku situaciju zemlje.

Nova granica od 70 godina za umirovljenje odnosi se na sve stanovnike Danske rođene od 1971. godine nadalje, čime Danska postaje zemlja s najvišom dobnom granicom za mirovinu u Europi.

Za usporedbu, u Njemačkoj će se do 2031. godine dob za umirovljenje podići na 67 godina, dok je u Francuskoj i Italiji granica 64 godine. Prema podacima Eurostata, prosječna dob za umirovljenje u Europskoj uniji trenutno iznosi 61,3 godine.