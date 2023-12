Crveni konac, bijeli luk... Znate li koja su najčešća praznovjerja u Hrvata?

Iako je Hrvatska pretežno katolička zemlja, u hrvatskom je narodu itekako prisutno praznovjerje, što se pak kosi s kršćanskim vrijednostima. Koliko god mlađim generacijama zvučala smiješno, narodna vjerovanja na neki su način i dio našeg kulturnog i društvenog identiteta. - Kada je moj sin, inače drugo dijete, imao osam dana, ostavili smo ga kod moje mame na čuvanju jer smo išli u svatove. Iznenadili smo se kada smo se vratili doma i vidjeli da mu je oko ruke svezan crveni konac. Kako ne živimo u istom mjestu, rodbina i susjedi su ga dolazili vidjeti, a s obzirom na to da još nije bio kršten, mama mu je zavezala crveni konac da ga netko ne bi urekao – priča nam jedna Slavonka.

Njezina je prijateljica rođena u Bosni, a odrastala također u Slavoniji. Praznovjerje ju je, kaže, pratilo od malih nogu. - Otac je nosio bijeli luk u džepu da otjera vještice. Mama nije dala da se istresaju mrvice kruha sa stola na dvorište kada padne mrak jer to nosi nesreću. I prolazak ispod ljestvi nosi nesreću, a nikada mi nije dala ni da sjedim na "ćošku" stola jer se neću udati. A kada vidim vranu, i danas se naježim jer graktanje vrana oko kuće, kao i huk sove noću na drvetu pred kućom, mogli bi značiti da će netko umrijeti – priča nam druga naša sugovornica.

- I ne puštajte goste da vam, nakon što zađe sunce, gledaju tek rođeno dijete – dodaje ona. Čitav je niz sličnih vjerovanja pa tako, primjerice, ako se udarite u lakat, stižu vam gosti. Svrbi li vas lijevi dlan, dobit ćete novac, a zasvrbi li desni dlan, mogli biste ostati bez novca.

Titranje obrva najava veselja

Ako iznenada stane zidni sat, slijedi vam selidba, no nikako nije dobro ako nenadano proradi jer bi to moglo značiti smrt ukućana. Nije dobro ni otvarati kišobran u kući. Crveni luk pod jastukom štiti od zlih duhova. Dječju odjeću pametno je sušiti naopačke i unijeti u kuću prije mraka, kako vještice ne bi urekle dijete. Ustanemo li ujutro na lijevu nogu, sve će nam toga dana ići naopako. Ako nam dođu gosti i odu bez da sjednu, nećemo moći spavati. Ne popiju li piće do kraja, smatra se kako nam ostavljaju svađu u kući. Ako nam titraju obrve, čeka nas veselje, no ako nas svrbi nos, bit ćemo ljuti. Prospemo li sol, trebamo ju skupiti na hrpicu nožem okrenutim naopačke.

Hrvatska enciklopedija tumači praznovjerje, pogrješno, lažno, prazno vjerovanje, kao vjerovanje koje se ne uklapa u sustav vjerovanja osobe koja o njem prosuđuje. Suvremena etnologija i kulturna antropologija napustile su, navodi se, termin praznovjerje podrazumijevajući da je posve subjektivan, ovisan o vjerskom uvjerenju onoga tko donosi sud o nekom vjerovanju, odnosno odlučuje je li riječ o pravoj vjeri ili o pukom praznovjerju. Umjesto toga u hrvatskoj se etnologiji upotrebljavaju pojmovi pučka (narodna) vjerovanja.

Kada govorimo o praznovjerju, ne možemo zaobići sportaše, a posebice našeg legendarnog tenisača. List The Mirror proglasio je svojedobno Gorana Ivaniševića jednim od najpraznovjernijih sportaša u povijesti. - Za vrijeme svakog meča je pazio da na klupu za igrače sjedne poslije protivnika nakon oduzetog servisa. Uvijek je vodio računa da ne nagazi nijednu od linija. Izvan terena, stvari su bile još čudnije. Nakon pobjede, trudio bi se činiti iste stvari i prije sljedećeg meča, a koje je radio na dan kada je prošao u sljedeće kolo turnira. Jeo je istu hranu u istom restoranu, pričao s istim ljudima i gledao isti TV program. Jedne je wimbledonske godine ta rutina zahtijevala svakodnevno gledanje jutarnje epizode Teletubbiesa!, pisao je The Mirror.

Goran Ivanišević davno je pak priznao kako je za osvajanja Wimbledona 2001. svaki dan nosio iste čarape. Za vrijeme Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji hrvatski izbornik Zlatko Dalić prije utakmica nije jeo, nosio je isključivo bijelu košulju, dok su Vatreni u autobusu uvijek istim redoslijedom slušali pjesme prije nego bi zaigrali. Naravno, nije praznovjerje, posebice u sportu, samo hrvatski "proizvod". Bivši izbornik francuske reprezentacije Raymond Domenech nije zvao igrače koji su bili u horoskopu škorpioni.

Pisalo se i kako Messi uvijek s dvije ruke spušta loptu na travnjak, dok Ronaldo posljednji izlazi iz tunela i uvijek prvo korača desnom nogom...

