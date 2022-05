Ćorušić o Čavajdi: 'To nije pobačaj nego eutanazija'. Slovenski liječnik: 'Situacija se politički zlorabi'

Slučaj trudnice Mirele Čavajde, kojoj su liječnici odbili napraviti prekid trudnoće u 26. tjednu unatoč tome što je bebi otkriven tumor na mozgu, uznemirio je javnost i podijelio struku.

Mišljenja su u emisiji Hrvatskog radija "Izaberi zdravlje" suprotstavili ravnatelj KBC-a Zagreb Ante Ćorušić i predsjednik slovenske drugostupanjske Komisije za rješavanje razvojnih abnormalnosti kod fetusa Adolf Lukanović.

Ćorušić je istaknuo kako je prema zakonu u RH prekid trudnoće dopušten trudnicama do 10. tjedna starosti ploda od začeća ili 12 tjedana od zadnje menstruacije. U izuzetnim slučajevima pobačaj je dopušten i poslije, ako se radi o ugrozi života majke ili ako je čedo takvo da je njegov daljnji boravak u maternici nespojiv s kasnijim životom po rođenju - tada je pobačaj dopušten do 22. tjedna, dodao je.

- S 22 tjedna to više nije pobačaj, to je prijevremeni porođaj, rekao je Ćorušić.

- Da smo na to pristali, pristali bi u principu na eutanaziju, na usmrćivanje djeteta koje ima tumor na mozgu, ali ipak s izgledima da i nakon porođaja taj tumor može biti liječen. Dijete u toj dobi je čovjek, rekao je Ćorušić.

- Zauzeli smo čvrsti, znanstveno utemeljen stav da se u ovom trenutku radi o takvoj situaciji te gestacijske dobi, koja ima izglede za liječenje i oporavak sa šansom blizu 30 posto, rekao je također.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Naveo je primjer slične situacije otprije oko godinu dana, kada je, kako je rekao, otkriven tumor kod djevojčice u utrobi majke u starosti od 32 tjedna gestacije. Djevojčica je porođena u Petrovoj s 33 tjedna trudnoće, operirana osmi dan po porođenju, primila kemoterapiju...

- I danas, 14 mjeseci poslije, ona hoda, motorički nema deficita, sasvim uredno dijete u razvoju, rekao je Ćorušić.

Adolf Lukanović rekao je da nije etički u redu da se tragedija jedne žene zloupotrijebi za političko-društvene pregovore.

- Ako je trudnoća više od 22 tjedna, postupak je takav da se radi feticid, rekao je Lukanović.

Čudno mu je, rekao je, da se Čavajda nije odmah obratila Sloveniji.

- Ne želim da se tu stvara pregovaranje između nas liječnika, rekao je Lukanović, dodajući da poštuje priziv savjesti, ali da se u javnom sektoru ne može dogoditi da ga imaju svi liječnici, a dolazi žena s molbom za prekid trudnoće koja je zakonski omogućena.

- Žena raspolaže svojim tijelom, poručio je.

- Slažem se tu s advokaticom gospođe Čavajda. Ona ima pravo da odlučuje o svom tijelu. I zločesto je da se govori o eutanaziji, eutanazija je nešto sasvim drugo i ne smije se upotrebljavati ove pregovore za političke bodove, dodao je Lukanović.

Foto: Slovenske novice

Osim medicinske, propituje se i pravna strana. Za ustavnu stručnjakinju i predstojnicu Katedre za ustavno pravo Pravnog fakulteta u Rijeci Sanju Barić nema dvojbi.

- Mi imamo jasan, točan, decidiran zakonski okvir koji je prošao provjeru ustavnosti. Ustavni sud je rekao svoje - mi živimo u sekularnoj državi, mi živimo u pravnoj državi. U pravnoj državi država mora poštivati svoje zakone. Ovdje se radi o flagrantnom kršenju zakona, rekla je Barić.

Osudila je upotrebu riječi poput fetocida, djeteta i eutanazije kao namjerne manipulacije. Poručila je da će oni koji ne primjenjuju hrvatske zakone za to odgovarati.

Barić je rekla da se Čavajdi još uvijek može pomoći u RH ako drugostupanjska komisija počne primjenjivati zakon.

- Ako ne, naravno, gospođa ima dogovorene termine u Sloveniji i, nažalost, ova teška situacija bit će razriješena onako kako je jedino ispravno razriješiti je, bilo u Hrvatskoj, bilo u Sloveniji, rekla je Barić.

Slavko Orešković, predstojnik Klinike za ženske bolesti - koja je također odbila zahtjev za prekid trudnoće jer u konkretnom slučaju, kažu, više nije riječ o pobačaju, nego o porođaju - rekao je da se radi o uznapredovaloj trudnoći, te da dijete ima više od 1100 kg.

- Ja samo podsjećam da mi u Petrovoj porodimo preko 50 posto djece niske i vrlo niske porođajne težine iz cijele Hrvatske, odnosno, možemo reći, iz cijele ove regije, rekao je Orešković.

- Ja u ovom slučaju ne mogu reći što će biti, međutim, ako se ono što se govori cijelo vrijeme, da se mora napraviti feticid (...) - to je ono što u Hrvatskoj do sada nije radio nitko i ja ne znam tko je taj tko bi to napravio, rekao je također.

Dodao je da do sada nisu nikada imali zahtjev za feticid djeteta u maternici.

Upitan o mišljenju Sanje Barić da je zakon jasan, odgovorio je:

- Ne znam ja je li to zakon. Lako je reći "Trebalo bi" i prepustiti da to netko drugi učini. Ja kao liječnik ne bih napravio to, rekao je Orešković.