Član Uprave HŽ-a o smrti studenata: Osoba ni ne mora dirati kontaktni vodič, dovoljno je da mu dođe na 2 metra

Ovo nije mjesto za igru, preko željeznice se ne smije prelaziti na mjestima koja nisu za to predviđena, ne smije se penjati na vagone, na stupove kontaktne mreže niti se igrati u blizini - komentirao je član Uprave HŽ infrastrukture Darko Barišić pobigiju dvojice mladih studenata u Zagrebu.

Podsjetimo, dvojica studenta Hrvatskih studija pronađena su mrtva na željezničkoj pruzi u blizini kampusa Borongaj na zagrebačkoj Trnavi. Obojica su poginula zbog strujnog udara - tijelo Nikole Michaela Sušeca pronađeno je u četvrtak, dok je Jerko Kućić jutros stradao kada je krenuo u potragu za Michaelom, o čemu više možete pročitati OVDJE.

- Ako se netko popne na krov vagona, prijeti mu strujni udar s neželjenim posljedicama i smrt - upozorio je Barišić za Novu TV.

- Kad se približi na dva metra do kontaktne mreže, s obzirom da je u kontaktnoj mreži 25.000 volti, dolazi do naponskog preskoka i spoja s tijelom i do nesreće vrlo lako dolazi - dodao je.

Kako govori Barišić, osoba ni ne mora dirati kontaktni vodič, dovoljno je da mu se ''približi na dva metra i može se dogoditi nesreća''.

- Vlak je uvijek brži i to se svaki put dokaže da odjednom dođe, ljudi nisu ni svjesni i dogodi se nesreća - smatra te dodaje kako je nemoguće podići ogradu na 2.600 kilometara, no kaže i kako se provode edukativno-preventivne akcije kako bi se ove nesreće maksimalno smanjile.

- Pokušavamo od najmanjih nogu djeci objasniti koje su opasnosti na željeznici - dodaje Barišić.

