Broj radnika premašio dogovoreni prag: Švicarska ograničila useljavanje Hrvata

Švicarska od početka sljedeće godine ponovno uvodi ograničenja za pristup tržištu rada za hrvatske državljane. Tamošnja savezna vlada objavila je kako je broj radnika iz Hrvatske ove godine naglo porastao i sada premašuje prag definiran u Sporazumu o slobodnom kretanju osoba jer je broj dozvola izdanih u određenoj godini – u ovom slučaju 2022. – više od deset posto veći od prosjeka prethodne tri godine, odnosno od 2019. do 2021. Od siječnja do listopada ove godine izdano je 2413 tzv. dozvola “B” – onih koje se odnose na boravak i rad do pet godina – za hrvatske državljane koji su najvećim dijelom zaposleni u prerađivačkoj industriji, građevinarstvu, ugostiteljstvu, trgovini i agencijama. Stoga se švicarsko Savezno vijeće odlučilo pozvati na zaštitnu klauzulu predviđenu Sporazumom i od 1. siječnja Hrvati će opet potpasti pod kvote. Konkretno: za 2023. godinu za Hrvate će biti dostupno 1150 novih “B” (petogodišnjih) dozvola i 1007 novih “L” (kratkoročnih) dozvola.