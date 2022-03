Britansko ministarstvo objavilo novu mapu 'ilegalne i ničim izazvane invazije na Ukrajinu'

Britansko Ministarstvo obrane objavilo je danas na svom Twitter računu novu detaljnu mapu ruske invazije ne Ukrajinu. Ona odgovara trenutačnom stanju na terenu, a izrađena je prema informacija koje su prikupili britanski obrambeni obavještajci, stoji u objavi.

-Ilegalna i ničim izazvana invazija Ukrajine se nastavlja- piše na Twitteru Ministarstva uz fotografiju mape na kojoj su označeni pravci napredovanja ruskih snaga, okupirani teritoriji, područja najtežih sukoba kao i ukrajinska nuklearna postrojenja.

Britanska vlada pruža ekonomsku, humanitarnu i obrambenu pomoć Ukrajini, a uvela je i sankcije Rusiji i Bjelorusiji, piše na stanicama britanske Vlade.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 06 March 2022



