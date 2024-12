Nikoli Petraču odvjetnika dodijelio tužitelj EPPO-a!? Turudić: 'To ni Jakov Blažević nije radio'

U brzopletosti kad je EPPO odlučio hitno reagirati i podnijeti rješenje o pokretanju istrage u slučaju "Mikroskopi" dogodila se pravno ridikulozna situacija. Okrivljeniku, tada nedostupnom Nikoli Petraču, odvjetnika po službenoj dužnosti nije odredio predsjednik suda ili sudac već mu ga je rješenjem dodijelio – tužitelj EPPO-a! Naime, prema Zakonu o kaznenom postupku s obzirom da je riječ o sumnji u kazneno djelo iz nadležnosti županijskog suda, okrivljenik mora imati branitelja od donošenja rješenja o provođenju istrage. Međutim, kako se EPPO-u žurilo uskočiti u akciju koju je započeo USKOK umjesto da sud okrivljeniku odredi odvjetnika po službenoj dužnosti rješenje o određivanju branitelja donio je EPPO, odnosno naš delegirani europski tužitelj. Za branitelja je određen odvjetnik Igor Žurić, što nije sporno. Riječ je o odvjetniku s Liste branitelja po službenoj dužnosti zagrebačkog Odvjetničkog zbora te je to mogao biti bilo koji od nekoliko stotina odvjetnika.

To što ga je EPPO izabrao ne znači da je to "EPPO-ov odvjetnik", a i Žurić je bio angažiran samo u početnoj fazi tako da je njegova uloga bila formalnost jer je obitelj Petrač ubrzo imenovala odvjetnika po svom izboru. Međutim, percepcijski je nakaradno da branitelja osobi koju se namjerava istraživati određuje onaj tko tu osobu istražuje. Bez obzira na neupitnu profesionalnost bilo kojeg tako izabranog odvjetnika, to što je on izbor tužitelja objektivno potkopava dojam o njegovoj nepristranosti. Odvjetnik Žurić nam se nije javio na poziv, a odvjetnici s kojima smo razgovarali potvrdili su nam da bi to, ako je točno, bilo pogrešno jer odvjetnika po službenoj dužnosti određuje predsjednik suda, odnosno sudac. Dobili smo potvrdu da je odvjetnik Žurić imenovan odvjetnikom po službenoj dužnosti, ali ne i tko je potpisnik rješenja o određivanju odvjetnika po službenoj dužnosti.

Međutim, kad smo Glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića pitali kako komentira to što je EPPO imenovao odvjetnika okrivljeniku, ubrzo nam je kratko poručio: "Ni Jakov Blažević nije određivao branitelja okrivljeniku", čime je posredno potvrdio da je uistinu EPPO imenovao okrivljeniku odvjetnika po službenoj dužnosti. Jakov Blažević bio je glavni hrvatski tužitelj u bivšem režimu nakon Drugog svjetskog rata kad se nisu poštovala prava okrivljenika, a u hrvatskom narodu je osobito postao omražen zbog montiranog sudskog procesa kardinalu dr. Alojziju Stepincu koji je uhićen 18. rujna 1946., već 23. rujna ispisana je optužnica protiv njega i još 12 osoba za više od 40 kaznenih djela i 11. listopada 1946., 23 dana od uhićenja (!), osuđen je na 16 godina zatvora i petogodišnji gubitak građanskih prava. Čak ni samo taj podatak mnogima ni danas nije dovoljan da pobudi razum. Turudić je bio predsjednik vijeća Županijskog suda u Zagrebu, u kojem su bile sutkinje Tanja Pavelin i Irena Kvaternik, koje je 2016. rehabilitiralo blaženog kardinala te se poništenjem anticivilizacijske presude iz komunističkog doba Alojzije Stepinac ima smatrati neosuđivanom i nevinom osobom.

Oštra Turudićeva reakcija očito je dodatno isprovocirana kontekstom u kojem se to dogodilo jer, podsjećamo, u odluci u kojoj je riješio sukob nadležnosti, među ostalim, obrazložio je: "Protezanje nadležnosti EPPO-a, bez poštivanja odredbi Uredbe, predstavlja nelojalno zadiranje u nadležnost i suverenost nacionalnih tijela kaznenog progona, iz ciljeva koji nisu propisani Uredbom, stvarajući ozračje da nacionalna tijela nisu sposobna provoditi kazneni progon, a što zasigurno nije smisao uvođenja ovog tijela...". Iz pravno-političkog objašnjenja i reakcije Turudića nazire se ljutnja zbog postupanja EPPO-a. Sutra ćemo tražiti očitovanje EPPO-a o pravnom gafu koji im se dogodio, i za komentar Turudićeva reakcije.