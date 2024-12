Božićni sajam strave: Srušio se panoramski kotač, nekoliko ljudi prevezeno u bolnicu

Božićni sajam u Birminghamu iz zabave se pretvorio u horor priču. Naime, srušila se zabavna atrakcija za vožnju zbog čega je manji broj ljudi ozlijeđen, potvrdili su iz policije, a prenosi Mirror. Atrakcija tamošnjeg sajma Star Flyer panoramski kotač imao je problem na jednoj vožnji. Vatrogasna služba West Midlandsa potvrdila je intervenciju sinoć oko 21.30 sati te kazala kako je sustav "zakazao i srušio se", atrakcija je pala na tlo dok je radila.

- Na mjestu događaja bilo je šest vozila hitne pomoći i vozila za žurnu reakciju. Policijski kordon je pokrivao dva sajmišta - uključujući Star Flyer - rekao je novinar Birmingham Livea Ben Perrin. Nakon incidenta, dvije osobe su prebačene u bolnicu, a policija je pozvala ljude da se drže podalje od tog područja. Žene koje su zbrinute, nagađa se, nemaju ozbiljne ozljede, ali prevezene su u sveučilišnu bolnicu Midland Metropolitan - kazala je glasnogovornica službe hitne pomoći West Midlandsa.

🇬🇧 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝗮𝗿𝘆 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗻𝗰𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁, 𝗨.𝗞



Police announce a major incident as a fairground ride has collapsed in Centenary Square at the Birmingham Christmas Market in the UK.



