Boltu propao biznis s e-skuterima, a sada je ostao bez 12,7 mil. $

Što sa zarađenim milijunima i kako si osigurati bezbrižne godine nakon što karijera završi? Zapita se to vjerojatno svaki profesionalni sportaš svjestan da će mu karijera trajati do 40-e i još koje godine, a možda i kraće. Jedan od najvećih sportaša svih vremena, atletičar Usain Bolt, imao je peh i na ulaganju u privatnu investicijsku tvrtku na Jamajci Stocks & Securities Limited ostao bez 12,7 milijuna američkih dolara!

Loše investicijske odluke

Neće ostati gladan jer je godinama na popisu stotinu najbogatijih sportaša svijeta prema časopisu Forbes, no situacija je neugodna. Je li to bilo jedino njegovo rizično ulaganje? Osim toga, i Jamajka se našla u situaciji da mora braniti svoje investicijske kompanije. Nakon što su odvjetnici osmerostrukog osvajača zlatne olimpijske medalje obznanili su da je s računa nestalo oko 12,7 milijuna američkih dolara, jamajkanski ministar financija Nigel Clark rekao je da je situacija alarmantna. Pozvao je da se zbog nekoliko nepoštenih pojedinaca ne baca blato na financijske institucije koje dobro rade. Pokrenuta je istraga koja bi trebala na čistac izvesti te nepoštene pojedince. Kompaniji je omogućen nastavak rada, no sve nove transakcije trebaju joj odobriti financijska državna tijela. Kako prenose strani mediji, Boltov odvjetnik Linton P. Gordon pokazao je Associated Pressu kopiju pisma poslanog Stocks & Securities Limitedu, u kojem se zahtijeva da se novac vrati njegovu klijentu. Gordon je rekao da je na Boltovu računu u toj tvrtki nekoć bilo oko 12,8 milijuna dolara, a sad je na njemu ostao samo sitniš, oko 12.000 dolara.

– Ako je to točno, a nadamo se da nije, onda je protiv našeg klijenta počinjeno ozbiljno djelo prijevare – napisali su Boltovi odvjetnici u pismu i prijete građanskim i kaznenim postupcima ako novac ne vrate u roku od deset dana. Stocks & Securities Limited sa sjedištem u glavnom gradu Kingstonu je na svojoj internetskoj stranici zamolila klijente da sve hitne upite usmjere jamajkanskoj komisiji za financijske usluge, koja provodi istragu.

– Razumijemo da klijenti jedva čekaju dobiti više informacija i uvjeravamo vas da pomno pratimo situaciju, te da ćemo obavijestiti svoje klijente čim informacije budu dostupne – poručili su u tvrtki.

Čim su otkrili prijevaru tijekom ovog mjeseca, posumnjali su da bi nekolicini klijenata mogli nedostajati milijuni dolara. Usain Bolt je u "mirovini" od 2017. godine, kad je završio na trećem mjestu na Svjetskom prvenstvu na stotinu metara, a odustao od utrke na 200 i štafete. Još uvijek drži svjetske rekorde na 100, 400 i 4x100 metara. Rođen je 1986. na Jamajci, u Sherwood Contentu, gdje su roditelji držali malu trgovinu mješovitom robom. Usain i brat Sadiki provodili su dane igrajući kriket i nogomet. Trčanje je zavolio u osnovnoj školi, a velik broj pobjeda priskrbio mu je nadimak "Lightning Bolt".

Kasnije je u svojoj autobiografiji otkrio da je imao skoliozu, a posljedica je bila 13 milimetara kraća desna noga. Popularizirao je pozu "munja", također poznatu i kao "bolting", koju je koristio i prije utrka i nakon pobjeda, a jednom ju je izveo i američki predsjednik Barack Obama. Bolt je jednom za BBC rekao da mu je ljubav prema videoigrama, kao što su Mario Kart i Mortal Kombat, pomogla tijekom karijere. Cijelu karijeru pratili su ga sponzori. I sam se okušao u poduzetništvu. Suosnivač je tvrtke za električne skutere Bolt Mobility 2018. godine zajedno s Amerikankom Bitom Sarah Haynes, a jedan od prvih ulagača bio je njezin brat koji se obogatio ulaganjima u Uber i Airbnb. Usain Bolt se tako posvetio se mikromobilnosti, razvoju malih, laganih vozila.

– Bio sam u New Yorku, Londonu i Parizu i primijetio da se svi žalimo na promet! – rekao je u intervjuu za CNN i nahvalio skuter za koji je "posudio" i svoj glas za davanje uputa korisnicima. No, početkom srpnja prošle godine američki su mediji pisali da je Bolt Mobility iznenada ostavio na tisuće e-bicikala i e-skutera u gradovima diljem SAD-a. No, ostavio je i zaposlenike koji su mjesecima radili bez plaće, a uprava ih je uvjeravala da je prekid privremen i da će dobiti zaostale plaće čim stignu sredstva od indijskog investitora. Usain Bolt, koji s dugogodišnjom djevojkom Kasi Bennett ima troje djece, okušao se i kao glazbeni producent. Bolt nije jedini koji je ostao bez milijuna. Jedno izvješće Sports Illustrateda govorilo je o 78 posto igrača Nacionalne nogometne lige (NFL) koji su podnijeli zahtjev za bankrotom ili su u financijskim poteškoćama samo dvije godine nakon umirovljenja, a 60 posto igrača Nacionalne košarkaške lige (NBA) doživjelo je istu sudbinu nakon pet godina od umirovljenja.

Jednako troše nakon karijere

Bivši boksački prvak u teškoj kategoriji Mike Tyson potrošio je većinu bogatstva i proglasio bankrot 2003. godine, prije nego što se umirovio. Košarkaška superzvijezda Allen Iverson, koji je zaradio više od 150 milijuna dolara, 2012. nije mogao platiti 860.000 dolara duga. Olimpijska klizačica Dorothy Hamill 1996. je proglasila bankrot. Mladi sportaši odjednom postaju bogataši, a često im nedostaje financijsko znanje da upravljaju velikim svotama novca koje zarađuju, navodi Sports Illustrated. Fokusirani su na sportske uspjehe i nemilice troše novac, kupuju skupe automobile, kuće i nakit.

Problemi nastaju kad nastave s takvim životom i nakon aktivne igračke karijere, kad dotok novca uspori ili presahne. Dnevnik Marca pisao je i o boksaču Evanderu Holyfieldu koji je prešao put od milijunaša s imetkom teškim 250 milijuna dolara do bankrota koji je proglasio nakon umirovljenja, pa je morao prodati i ergelu skupih automobila. S druge strane, brojni su primjeri pametnih ulaganja sportaša u dionice kompanija koje su im oplodile novac i osigurale ne samo njih nego i nekoliko generacija koje će ostati iza njih.

