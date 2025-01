Bolesti zubnog mesa mogu biti razlog ozbiljnih zdravstvenih problema vaših ljubimaca

Dentalna higijena važan je dio općeg zdravlja kućnih ljubimaca, a podrazumijeva održavanje higijene zubi i desni kućnih ljubimaca. To ponekad zna biti izazovno jer oni mogu biti pogođeni drugim sistemskim bolestima, ali mogu ih i uzrokovati. Preporučuje se veterinarski pregled jednom godišnje, ali i češće ako primijetite neke od znakova oboljenja. Oni uključuju zaostale mliječne zube, neugodan zadah, crvenilo desni, pojačano slinjenje/krvarenje desni, naslage zubnog plaka i kamenca (žućkasto obojenje zuba), otežano uzimanje/odbijanje hrane, prijelom zuba, bolnost i otekline u okolini usta.

Periodontalne bolesti najčešća su dentalna stanja čiji se znakovi primjećuju već oko treće godine starosti kućnih ljubimaca. Simptomi se s godinama pogoršavaju i mogu uzrokovati propadanje zuba i bolnost. Rano prepoznavanje problema i liječenje nužni su za sprečavanje ozbiljnih zdravstvenih problema. Bolesti počinju zubnim plakom koji nastaje kao posljedica nakupljanja ostataka hrane na zubima i između njih. Na plaku se formiraju bakterije, a s vremenom dolazi do njegove kalcifikacije (stvrdnjavanja) i pretvorbe u zubni kamenac. Zubni plak može se ukloniti redovitim četkanjem, no kamenac ne može te je tada potrebno zatražiti veterinarsku pomoć i čišćenje u općoj anesteziji. Mnogim ljudima odlazak stomatologu pričinjava stres i strah, unatoč tome što znaju da im on pomaže. Stomatolog pokušava smanjiti nelagodu lokalnim anesteticima (čija sama primjena zna biti neugodna) te pacijenti pokušavaju ostati mirni. Kućni ljubimci ne mogu shvatiti da moraju biti mirni u tim neugodnim i često bolnim situacijama. Zubni kamenac nakuplja se i ispod desni stvarajući tako bakterijsku infekciju. Ona može dovesti do ozbiljnih oboljenja zubnog mesa, zuba, kosti te se krvotokom proširiti na vitalne organe (bubrege, jetru, srce) i uzrokovati sistemska oboljenja. Prije stomatološkog zahvata, a prema odluci veterinara, radi se RTG snimanje glave (usne šupljine) i pojedinih zuba kako bi se detektirali upalni procesi, granulomi koji nisu vidljivi na površini zuba i desni. Stoga je opća anestezija nužna za potpun i pravilan pregled, higijenu i liječenje bolesti zuba i zubnog mesa.

Struka ne preporučuje čišćenje zubnog kamenca bez anestezije jer ne omogućava čišćenje i pregled ispod desni, gdje se pojavljuje najveći broj dentalnih bolesti, a uz to može dovesti do ozljede kućnog ljubimca i veterinara pri izvođenju zahvata.

Foto: Pixabay

Dobra dentalna higijena važna je jer prevenira nastanak lošeg zadaha. Prevenira ispadanje zuba do čega dolazi zbog oštećenja i infekcije okolnih struktura zuba te dovodi do jake bolnosti. Prevenira širenje bakterija iz usne šupljine krvotokom te oštećenje vitalnih organa. Prevenira pogoršanje rano otkrivenih dentalnih problema.

Pripitomljavanjem kućnih ljubimaca promijenili smo njihove životne navike, primarno način prehrane pa s time i metabolizam hrane i proces probave. Prilagodili smo ih svom načinu života. Oni više nisu lovci i ne "bruse" zube kostima. Stoga njihovi zubi i desni zahtijevaju jednaku njegu kao i naši. Na tržištu su dostupni brojni preparati koji olakšavaju brigu za oralnu higijenu ljubimaca. Najučinkovitija metoda je četkanje četkicom i zubnom pastom prilagođenom kućnim ljubimcima. Preporučuje se četkanje jednom dnevno, no i nekoliko puta tjedno pokazuje dobar učinak. Za potpuni učinak zube je potrebno četkati s vanjske (obrazne) i unutarnje (nepčane, jezične) strane. Kako biste naučili ljubimce na četkanje, počnite dok su mali. Tako će im postupak ući u rutinu te će pregled usne šupljine biti lakši i kod veterinara. Ako ljubimci ne dozvoljavaju četkanje i nakon veterinarskog čišćenja zubnog kamenca, on će se s vremenom ponovno pojaviti. Dostupni su i sprejevi s enzimima za razgradnju zubnog plaka, no bez abrazivnog učinka četkice njihov učinak je manji. Ponudite svojim ljubimcima dentalne poslastice, iz kućne radinosti to može biti zamrznuto povrće (primjerice mrkva). Također postoje i dentalne igračke dizajnirane da čiste zube i osvježavaju dah. Ponudite ih nakon četkanja kako biste cijeli postupak učinili zabavnijim.

Briga za dentalnu higijenu kućnih ljubimaca ne mora biti zahtjevna. Uključite dentalne poslastice i igračke u dnevnu rutinu te redovito vodite ljubimce veterinaru na pregled. Održavajući njihove zube i desni zdravima, uvelike ćete poboljšati kvalitetu njihova života.