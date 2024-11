Perete li zube vašem psu? Veterinari savjetuju da krenete odmah i otkrivaju najbolje načine kako

Oralno zdravlje i dentalna higijena pasa često su zanemareni aspekti njihove opće dobrobiti, no veterinarski stručnjaci upozoravaju da je redovita dentalna njega ključna za dugoročno zdravlje našeg četveronožnog prijatelja. Prema veterinarskim istraživanjima, više od 80% pasa pokazuje znakove dentalnih problema i bolesti desni već u dobi od tri godine.

Neliječeni dentalni problemi kod pasa mogu dovesti do brojnih zdravstvenih komplikacija. Najčešće se javljaju gubitak zuba i bolni apscesi. Ako se oralni problemi ne tretiraju na vrijeme, može doći do sistemskih infekcija i trajnog oštećenja čeljusti. U težim slučajevima, dentalni problemi kod pasa mogu dovesti čak i do srčanih bolesti.

Ključno je pravovremeno prepoznati znakove problema s oralnim zdravljem vašeg psa. Neugodan zadah iz usta često je prvi znak da nešto nije u redu. Žućkaste ili smeđe naslage na psećim zubima također su znak upozorenja. Posebno obratite pažnju na crvene i natečene desni. Ako primijetite promjene u ponašanju prilikom hranjenja ili pojačanu razdražljivost vašeg psa, vrijeme je za posjet veterinaru.

Za kvalitetnu dentalnu njegu vašeg psa potrebna je posebna četkica za pse, bilo standardna ili ona koja se stavlja na prst. Obavezno koristite pastu za zube namijenjenu psima, jer je ljudska pasta štetna i toksična za njih. Najvažniji elementi uspješne dentalne rutine su strpljenje i pozitivan pristup.

Proces četkanja zuba vašeg psa treba započeti stvaranjem ugodne atmosfere. Započnite s kratkim sesijama od nekoliko sekundi i postepeno produžujte vrijeme četkanja kako se pas navikava na dentalnu rutinu. Dopustite psu da prvo ponjuši četkicu i pastu. Zatim nježno podignite gornju usnu i četkajte kružnim pokretima pod kutom od 45 stupnjeva. Posebnu pažnju posvetite vanjskoj strani gornjih zuba. Tijekom cijelog postupka dentalne higijene nagrađujte psa pohvalama i zdravim poslasticama.

Uz redovito četkanje zuba, možete koristiti i dodatne metode za održavanje dentalnog zdravlja vašeg psa. Dentalne maramice mogu biti korisne za povremeno čišćenje između četkanja. Posebne dentalne poslastice i žvakalice za pse pomažu u uklanjanju naslaga. Gumene igračke posebno dizajnirane za dentalnu higijenu također su koristan dodatak svakodnevnoj rutini održavanja oralnog zdravlja.

Redoviti veterinarski pregledi su neophodni za održavanje dentalnog zdravlja vašeg psa. Profesionalno čišćenje zuba kod veterinara preporučuje se jednom godišnje, a po potrebi i češće. Veterinaru se trebate obratiti odmah ako primijetite krvarenje iz desni ili izrazito neugodan zadah. Također je važno reagirati ako uočite vidljive ozljede ili promjene na zubima vašeg psa. Otežano žvakanje i gubitak apetita također su znakovi koji zahtijevaju stručnu veterinarsku pomoć.

