Bivši predsjednik SAD-a Barack Obama traži izvanzemaljce

Tijekom ovog mjeseca trebao bi biti objavljen izvještaj američkog kongresa o NLO-ima. Riječ je o dokumentaciji koju bi javnosti trebali predstaviti najviši obavještajni i vojni dužnosnici pod okriljem Unidentified Aerial Phenomena Task Forcea koje se pak nalazi pod ministarstvom obrane, a očekuje se kako bi trebao razjasniti više incidenata u kontekstu neidentificiranih objekata u američkom zračnom prostoru.

Izlazak takvog izvještaja zainteresirao je i samog bivšeg američkog predsjednika Baracka Obamu.

– Ono što je istina, i pri tome sam u cijelosti ozbiljan, jest da postoje snimke i zapisi o objektima na nebu za koje točno ne znamo što zapravo jesu. Ne možemo objasniti kako se oni kreću, njihove putanje. Nisu imali lako objašnjive letne šablone. Zbog svega toga mislim da ljudi i dalje ozbiljno uzimaju istrage o takvim slučajevima ne bi li dokučili o čemu se tu radi – rekao je nedavno bivši američki predsjednik.

No izvještaj već kasni, jer trebao je biti objavljen odmah 1. lipnja, no kasni jer zakon koji je donesen kako bi natjerao Pentagon i nadležne agencije da dokumentaciju objave nije i vremenski obvezujući.

Paralelno s najavom počeli su se pojavljivati i novi “dokazi” o NLO-ima kao što raste konsenzus u američkoj javnosti i politici kako NLO-i doista jesu od ključnog značaja. Naravno, ostaje pitanje koliko će tog izvještaja biti i javno dostupno s obzirom na ograničenja koje nameće pitanje nacionalne sigurnosti.

Sigurno je, međutim, kako će on biti predmetom raznih istraživanja i špekulacija u godinama pred nama. Gostujući na podcastu kod The New York Timesova novinara Ezre Kleina, Obama je na pitanje koliko bi saznanje o eventualnom posjetu izvanzemaljaca promijenilo njegovu politiku dok je bio američki predsjednik odgovorio: “Nimalo.”

– Naime, cijela moja politika bila je temeljena na premisi činjenice kako smo mi tek sićušni organizmi na ovoj maloj mrlji koja pluta usred svemira – rekao je Barack Obama.

Ali i njega apsolutno zanima što je na snimkama koje se sada pojavljuju u medijskom i društveno-mrežnom okružju. Da je za njega doista moguće da tamo nečega ima, navodi i činjenicu kako je često članovima svojeg kabineta govorio kako je ljudsko postojanje preslabo i previše krhko.

– Kada smo prolazili kroz neka teška politička vremena, a ja nastojao podići moral svojim službenicima, govorio bih im o statistici koju mi je prepričao moj savjetnik za znanost John Holdren, a prema kojoj ima više zvijezda u poznatom svemiru nego što ima zrnaca pijeska na planetu Zemlji – rekao je Obama.

Isto on misli i za svemir.

– Poanta je u tome što je moja politika uvijek bila temeljena na mišljenju kako su razlike na našem planetu stvarne te izazivaju velike tragedije i veselja. No mi smo tek gomila ljudi sa svojim sumnjama i zabludama. Trudimo se koliko možemo, a najbolja stvar koju možemo napraviti jest bolje se odnositi jedni prema drugima, jer to je sve što imamo – kazao je američki predsjednik koji misli da bi izvanzemaljski kontakt ujedinio ljude.

– Nadam se kako bi saznanje da postoje izvanzemaljci učvrstilo ljudsko osjećanje da je ono zajedničko što imamo još važnije – rekao je.

No istaknuo je i kako trebamo misliti i na svoju zaštitu, odnosno potrošiti više novca na obrambene sustave. I onda je doista intrigantno Obama ustvrdio:

– Pojavile bi se i nove religije. Tko zna u kakve bismo se sve prijepore upustili. Jako smo dobri u pronalaženju razloga za prepiranje, rekao je 44. američki predsjednik. Malo je, međutim, onih koji čvrsto vjeruju da su izvanzemaljci već bili ovdje.