Na optuženičkoj klupi: Kako je bivši šef Kamenskog izvlačio novac iz voćnjaka

Antunu Crlenjaku, koji je u javnosti najpoznatiji kao bivši direktor propale tekstilne tvrtke Kamensko, počelo je nedavno suđenje u Osijeku zbog zloporabe u gospodarskom poslovanju. Optuženičku klupu s njim dijele i njegova kći Anamarija Crlenjak, zatim Vlatko Miličević iz Vukovara te Mato Bilušković iz Iloka. Postupak se vodi na osječkom sudu. Optužnicu je podiglo Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku lani u ožujku, no riječ je o događajima još iz lipnja 2009. godine.

Izvlačenje novca cesijom

Kako stoji u optužnici, tvrtka Hana-voćnjak Kukljaš d.o.o. Vukojevci, na čijem je čelu tada bio Antun Crlenjak, podigla je 934.000 eura kredita u Slavonskoj banci za ulaganja u trajne nasade voćaka. Direktor Crlenjak i Anamarija Crlenjak, upraviteljica Poljoprivredne zadruge Petrova gora, nakon toga su, tereti ih se, sastavili i svojim potpisima ovjerili ugovor o cesiji u kojem je neistinito navedeno da postoji potraživanje PZ Petrova gora prema Hana-voćnjaku temeljem ugovora o kreditu. Na temelju tog ugovora o cesiji, Crlenjak je naložio plaćanje 73.432 kune na račun Karlovačke banke, a u korist Zadruge. Za taj je iznos, dakle, po optužnici, oštećen Hana-voćnjak Kukljaš.

Crlenjak je time, vjeruju istražitelji, u gospodarskom poslovanju povrijedio dužnost tuđih imovinskih interesa i pribavio drugima protupravnu imovinsku korist. Anamarija Crlenjak mu je pomogla u tom nedjelu. Po istome principu, navodi se nadalje, Antun Crlenjak naložio je plaćanje 29.796 kuna na račun Zagrebačke banke, a u korist poduzeća Tekstil Gvozd d.o.o., čija je direktorica tada bila njegova kći Anamarija Crlenjak. Oštećena je ponovno tvrtka Hana-voćnjak. Usto, Crlenjak i Vlatko Miličević, kao direktor firme Agro Ilok, i još jedna nepoznata osoba sklopili su isti dan ugovor o zajmu u kojemu je neistinito navedeno da Hana-voćnjak daje 186.100 kuna zajma tvrtki Agro Ilok koji će joj doznačiti na račun nakon potpisivanja ugovora. Antun Crlenjak i nepoznata osoba zatim su sklopili ugovor o cesiji u kojem je, smatra optužba, neistinito navedeno da postoji potraživanje Agro Iloka temeljem ugovora o kreditu prema Hana-voćnjaku, pa je na temelju tog ugovora o cesiji Crlenjak naložio plaćanje 186.100 kuna na račun Karlovačke banke, a u korist Agro Iloka.

I posljednje, direktor Crlenjak optužen je da je, na traženje Mate Biluškovića, direktora poduzeća Novatech Agro Ilok, naložio plaćanje gotovo 5,8 milijuna kuna u korist te iločke tvrtke, iako za to nije bilo osnove, i opet na štetu Hana-voćnjaka.

Crlenjaka se tereti za produljenu zloporabu u gospodarskom poslovanju, a ostale za pomaganje u tom kaznenom djelu.

Antun Crlenjak poriče krivnju, a u istrazi je tvrdio kako su sve uplate bile opravdane te da su društvima Agro Ilok i PZ Petrova gora zapravo plaćane usluge koje su oni pružili Hana-voćnjaku. Što se tiče plaćanja Novatech Agru, naveo je da je na traženje Mate Biluškovića uplatio iznos od 5,8 milijuna kuna na ime povrata kredita koji je Novatech Agro dobio za kupnju Hane-voćnjak. Anamarija Crlenjak branila se pak da je sve radila po nalogu svoga oca Antuna Crlenjaka te se ne sjeća detalja tih poslovnih radnji.

Dvije pravomoćne osude

Antun Crlenjak već je dva puta pravomoćno osuđivan, na novčanu kaznu, oba puta zbog kaznenog djela povrede dužnosti u slučaju gubitka, prezaduženosti ili nesposobnosti za plaćanje – na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu 2011. te na Općinskom sudu u Vukovaru 2015.

Oko Crlenjaka se, podsjetimo, digla velika prašina prije točno deset godina zbog afera u tvrtki Kamensko kojoj je bio na čelu. Crlenjak je, inače, 2011. kažnjen novčano jer nije na vrijeme pokrenuo stečaj u Kamenskom. Njegova kći Anamarija bila je velika dioničarka tog nekadašnjeg tekstilnog diva.

Uslijedile su, potom, optužnice u aferi Kobilje mlijeko koja do danas nije dobila pravosudni epilog. Riječ je o slučaju u kojemu su optužena trojica nekadašnjih čelnika Kamenskog – Crlenjak, Davor Vlajčević i Damir Rihtarić – kao i Petar Tonković, bivši čelnik Fonda za razvoj i zapošljavanje. U optužnici se, među ostalim, navodi da je Tonković, kao šef Fonda, isplatio višemilijunski iznos vukovarskoj tvrtki Eko grad za gradnju farme za uzgoj konja i proizvodnju kobiljeg mlijeka iako za to nije ispunjavala uvjete, odnosno odluka Upravnog odbora Fonda o odobrenju zajma nije stupila na snagu. Osnivač Eko grada bio je Vlajčević, a direktor tvrtke Crlenjak, s time da su obojica u to vrijeme bila u Nadzornom odboru Kamenskog.

