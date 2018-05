Bivša supruga nastavnika zlostavljača: ‘Osuđen je još 2014., ali ga nisu htjeli zaustaviti’

Nastavnik povijesti koji ima pravomoćnu optužnicu za zlostavljanje djece, koji predaje u četiri srednje škole u Daruvaru i Bjelovaru, prije nego li je inspekcija završila posao nadzora kako se uopće zaposlio, otišao je na bolovanje. Zbog spomenutog je slučaja, doznajemo, ministrica obrazovanja Blaženka Divjak razgovarala i s Draženom Bošnjakovićem, ministrom pravosuđa, kao povodom za pronalaženje cjelovitog rješenja i sprečavanja ovakvih situacija.

– Hitno sam razgovarala s ministrom Bošnjakovićem da sustavno riješimo provjere učitelja pri novom zapošljavanju i pošaljemo uputu svim ravnateljima u Hrvatskoj kako više ne bi bilo ovakvih događanja – kazala je tako ministrica obrazovanja Blaženka Divjak.

– Očito nitko neće i ne želi zaustaviti nasilnog i očito psihotičnog lokalnog moćnika koji je uvjeren da mu nitko ništa ne može. Želim na ovaj način upozoriti na sustav koji štiti nasilnike i ljude s debelim vezama kako bih pokušala zaštiti sebe i svoju djecu, ali i sve ostale žene, majke koje su s djecom morale napustiti nasilnike jer sigurno nisam jedina koja prolazi kroz pakao bešćutnosti korumpiranog birokratskog aparata – poručila je tako za Večernji list bivša nevjenčana supruga profesora optuženog za spolno zlostavljanje.

U svibnju 2014. godine bila je, tvrdi, prisiljena s djecom napustiti svojeg izvanbračnog partnera, spornog profesora, zbog nasilja u obitelji i nemarnog i riskantnog ponašanja prema djeci. Također, objašnjava, on je osuđen 29. lipnja 2014. za nasilje u obitelji, psihičko zlostavljanje i izrečena mu je zaštitna mjera u trajanju od šest mjeseci, sve pravomoćno. Također, zato što on nije pristao na to, dijete nije mogla odvesti na nužno liječenje izvan zemlje.