Nakon smrti vlasnice tvrtke, članica uprave s računa tvrtke sebi isplatila 100.000 eura

Kako doći do 100.000 eura koje još nisu tvoje, vjerojatno je bila misao vodilja 46-godišnjakinje, inače članice uprave tvrtke koja iznajmljuje nekretnine. Nju se sumnjiči da je nakon smrti vlasnice tvrtke, sa žiro računa tvrtke na svoj tekući račun isplatila 100.000 eura, zbog čega ju je sada dubrovačka policija kazneno prijavila za zloporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju. Nadalje, sumnjiči ju se i da je prikazala da joj je novac isplaćen na temelju europske potvrde o nasljeđivanju i oporuci.

No to je napravila bez znanja izvršitelja oporuke i jednog od nasljednika, kojeg je pokojnica oporukom imenovala za izvršitelja oporuke. On je ujedno bio i jedini ovlašten za isplatu nasljedstva. Osim toga sumnja se i da je 46-godišnjakinja isplatu od 100.000 eura, u poslovnim knjigama prikazala kao povrat pozajmice pokojnici. Zbog svega toga policija je sumnjiči da je tvrtku o čijim je interesima trebala brinuti oštetila za 100.000 eura.