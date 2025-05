Poznanici o tragediji kod Umaga: 'Ubio je divnu i dragu ženu, a on je imao problema s mještanima'

U šumskom predjelu Đuba nedaleko od Umaga dogodio se težak zločin koji je potresao cijelu Istru. Prema zasad neslužbenim informacijama, Antonio R. iz okolice Umaga vatrenim je oružjem usmrtio svoju partnericu K. V. dok su se nalazili u automobilu. Žena je na mjestu preminula od zadobivenih ozljeda. Nakon toga, muškarac se, prema istim izvorima, odvezao motorom nekoliko stotina metara dalje te počinio samoubojstvo upotrijebivši isto oružje, piše 24sata.

Motiv zločina zasad nije službeno poznat, a među građanima prevladavaju šok i nevjerica. U javnosti se nagađa kako bi uzrok mogao biti ljubomora dok mještani Umaga i okolnih mjesta izražavaju duboku tugu i postavljaju bolna pitanja – kako je do ovoga moglo doći i je li tragedija mogla biti spriječena.

Dogodilo se to u srijedu poslijepodne, kada je oko 15 sati istarska policija zaprimila dojavu o teškom kaznenom djelu. Odmah po dolasku na teren, policija je osigurala šire šumsko područje i postavila trake oko mjesta događaja radi provođenja očevida i prikupljanja tragova. Na mjestu zločina, gdje je nesretna žena pronađena mrtva u automobilu sa znatno oštećenim stražnjim dijelom, okupili su se njezini prijatelji i poznanici. Mnogi su plakali, neki nervozno hodali, dok su drugi u tišini stajali, očito još u šoku. Nisu bili spremni govoriti o onome što se dogodilo. Dan nakon ubojstva, samo je nekoliko poznanika kratko progovorilo, izražavajući nevjericu i tugu zbog brutalnog čina koji je zavio njihovu zajednicu u crno.

- A što da kažem. Žene više nema. A on? On je svima dobro poznat po obijesnom ponašanju,tučnjavi, brzim vožnjama motorom. S njim se nije trebalo "kačiti". Uglavnom je bilo dobro da mu se "makneš s puta". Iako se kaže da o mrtvima treba govoriti sve najbolje, za njega ne mogu reći ništa slično. Ubio je divnu, povučenu, uvijek nasmijanu i dragu ženu. Često je imao problema s mještanima zbog svojih magaraca koji su znali jednostavno odlutati na cestu i time je mogao ugroziti vozače - rekao je za 24sata jedan mještanin koji je potom odmahnuo rukom i počeo se udaljavati te dobacio: "Žao mi je izgubljenih života".

U trenucima dok je policija provodila očevid i izuzimala tragove, svega stotinjak metara dalje, na odbojkaškom terenu, prvi turisti bezbrižno su igrali odbojku, nesvjesni da su se nedugo prije začuli pucnjevi i da je u obližnjoj šumi ubijena žena, a zatim da je počinitelj, Antonio R., oduzeo sebi život. U blizini je radio i lokalni beach bar, čiji djelatnik kaže da ništa nije čuo, no da mu je jedna redovita gošća ispričala kako je čula pucnjeve.

- Kazala je u šoku da je čula pucnjeve i da je pobjegla. Ne znam ništa više, ali znam da je osoba koja je to učinila poznat jer je imao magarce i volio je brzo voziti motor-rekao je djelatnik obližnjeg bara. Ekipa 24sata pronašla je ženu koja je čula pucnjeve i došla do vozila gdje je nesretna K.V. već bila mrtva.

- Šetala sam tim predjelom u blizini plaže. Čuli su se pucnjevi. U prvi mah sam se udaljila. Bila sam u potpunom šoku. Nisam znala što se događa. Ubrzo sam se pribrala. Vratila sam se do tog automobila u šumarku. Čula sam zvuk motora. Približila sam se automobilu i vidjela sam ženu samu u vozilu. Vikala sam: "Dobar dan, jeste li dobro? Jeste li dobro? Nije odgovarala. Bila je sablasna tišina. Žena je, na žalost, već bila mrtva.. Ubrzo je došao jedan čovjek koji je tu šetao s psom. Pozvali smo policiju. Još uvijek sam u velikom šoku-, rekla je.

U Umagu i okolici mnogi govore kako je K. V. nedavno prekinula vezu s Antoniom R. On je u istarskoj javnosti bio poznat kao uzgajivač magaraca, s kojima je sudjelovao na lokalnim smotrama i osvajao nagrade.

- Poznavao sam i nju i njega. On je bio malo ljubomoran kao osoba, a ona s druge strane divna, povučena i predivna osoba. U šoku sam i ne vjerujem niti sam u sve ovo. Ne ide mi u glavu da je to mogao učiniti. Nije mi nikada djelovao kao da bi mogao nešto takvo gnjusno napraviti. Zvone mi telefoni od kada se pročulo među nama koji se također bavimo uzgojem magaraca što se dogodilo. Nikada osobni sukob s njim nisam imao, ali ovo je tužno i žalosno. Zašto je to morao učiniti? Zadnji puta sam ga čuo i vidio u Juršićima kada je bila smotra, u listopadu. prošle godine - kazao je poznanik.

Vedran Macan, član predsjedništva Udruge uzgajivača istarskog magarca "Istrijanski tovar", izjavio je da je potpuno šokiran i ne može vjerovati da se dogodila tragedija takvih razmjera, kakvu zajednica dosad nije doživjela.

- On je bio najveći uzgajivač istarskog magarca. Oboje su bili aktivni članovi udruge. Ne znam što se dogodilo. Ne znam što se moglo dogoditi da tako tragično završi. Ali ovim putem izražavam najdublju sućut obiteljima. Svi u udruzi su šokirani. Svi do jednog. On je bio onako, dosta živopisan, uvijek glasniji od drugih ali nikada nije bio napadački nastrojen niti nasilan. Osim magarcima, nedavno se "bacio" i na uzgoj istarskog goveda - objasnio je Macan.

Istarska policija priopćila je da su u vozilu s pulskim registarskim oznakama pronašli mrtvu 47-godišnju ženu, dok je nekoliko stotina metara dalje pronađeno beživotno tijelo 57-godišnjeg muškarca. Na oba tijela uočene su prostrijelne rane, za koje se sumnja da su nastale od neregistriranog vatrenog oružja pronađenog na mjestu događaja. Iz policije su potvrdili da je na oba tijela naložena obdukcija. Policija, u suradnji sa županijskim državnim odvjetnikom, nastavlja kriminalističko istraživanje, a dodatne informacije o okolnostima i uzrocima događaja bit će poznate nakon njegovog završetka.