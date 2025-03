Bivša predsjednica oduševila porukom za Dan žena: 'Rušila sam barijere'. Stigao joj emotivan odgovor

Bivša predsjednica Kolinda Grabar - Kitarović čestitala je Međunarodni dan žena.

"Svim nevjerojatnim ženama – lidericama, vizionarkama, svakodnevnim heroinama – vaša snaga oblikuje svijet, vaša odlučnost pomiče granice. Provela sam život rušeći barijere, a ako postoji lekcija naučena na teži način, to je ovo. Nijedna vrata ne otvaraju se sama od sebe – valja ih dobro pogurati. Naša prava nisu ničiji poklon, a napredak nije zajamčen. Traži hrabre odluke, jasan glas i neumornu borbu. Uspjesi koje postižete u svim područjima od medicine do mehatronike, od poljoprivrede do sportova, od kulture i umjetnosti do poduzetništva nebrojeno puta su dokazali kako bez žena nema ni razvoja ni napretka ni društva ni gospodarstva! Žalosno je da se i u 21. stoljeću moramo boriti za jednake prilike, da se moramo i dalje truditi za jačanje položaja žena na tržištu rada, smanjenje razlike u plaćama i mirovinama i mnogih drugih nepravda, a posebno što se nasilje nad ženama ne smanjuje, već i raste. Ostanite zdrave, snažne, hrabre, odvažne, neustrašive, uporne i znatiželjne, nastavite biti nadahnuće i uzor svima. Sretan vam Međunarodni dan žena!", poručila je bivša predsjednica na Facebooku.

Brojni pratioci su i bivšoj predsjednici čestitali Dan žena i zaželljeli joj puno uspjeha. "Svaka čast, u pravu ste. Volim vas Kolinda kao osobu, samo hrabro naprijed", jedan je od komentara.