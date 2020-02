Beljak o prosvjedu: Zašto nisu prosvjedovali kada se pljačkala Hrvatska

Dok se u Samoboru odvijao prosvjed protiv njega, Krešo Beljak je bio na putu za - Prisavlje i HRT, gdje upravo gostuje kod Aleksandra Stankovića u emisiji Nedjeljom u 2.

- Nisam posebno impresioniran prosvjedom. Pogotovo kad se zna tko je plaćao autobuse. To je početak izborne kampanje. To je politički organiziran skup. Ulovila ih je panika jer će njihov HDZ izgubiti iduće parlamentarne izbore. Ne poznam te ljude koji su pripremali prosvjed. Dobio sam brojne poruke u kojima su mi dobronamjerni ljudi ukazivali o kakvim se ljudima radi. Nije bilo nikakvih izgreda i to podržavam. Nisu oni u panici zbog onoga što sam je pisao, nego zbog onoga za što se zalažem.

Stanković ga je u uvodu pitao koliko šefa HSS-a temperament i karakter dovode u nezgodne situacije poput posljednje slučaja gdje su njegovi online komentari izazvali žestoke kritike pa i prosvjed. "Prosvjednici kažu da ih vrijeđa da ih nazivate šakom pijanaca", rekao mu je Stanković.

- Na društvenim mrežama sam od početka političke karijere. Tko zna možda ja imam PTSP. Samo ja nisam išao tražiti dijagnozu. Meni to nije padalo na pamet iako sam i sam hrvatski branitelj. Svi koji sami sebe proglašavaju predstavnicima svih branitelja pitao bih zašto nisu prosvjedovali kada se pljačkala ova država. Današnji skup je prema tome sasvim deplasiran, odgovorio je Beljak, a potom ocijenio svoj karakter: - Takav sam kakav sam, temperamentna sam osoba, lako me je isprovocirati. Bude mi žao, nisam zlonamjerna osoba, doista nikoga ne mrzim. Protiv sam bilo kakvog nasilja. Ali, nisam razmišljao o gašenju profila na društvenim mrežama. Bavim se politikom i to je sve normalno u političkoj utakmici.

Beljak je naveo kako će HSS inzistirati da se u postkoaliciji ne ulazi s HDZ-om.

- Kad se opozicija skupi, HDZ se može dobiti. Kad imate puno malih stranaka puno je i apetita. U ovom trenutku je najbitnije preuzeti odgovornost, stranačka ega bi se morala staviti sa strane i razmišljati u hrvatskom interesu. Stvari koje su sada evidentno loše trebaju se krenuti mijenjati. Razgovaramo o opcijama, kroz 10-15 dana sve će biti poznato - smatra Beljak.

- Ja nisam nikad vjerovao u treći put. Ali postoji 20 posto birača koji traži taj treći put. Poput Laburista, Oraha, Živog zida...Živi zid nikad nije bio klasična politička stranka, no oni se ne nalaze u istom političkom krugu kao i mi.

- Potom se pojavio kao treći put Kolakušić, potom Škoro...Gospodin Škoro ne ulazi u treći put kao što je to napravio Most kad su se pojavili i maskirali kao treći put, a ustvari su radikalna desnica. Škoro će uzeti birače od HDZ-a. Možda se varam. Možda će odabrati neki treći put, no sad je radikalna desnica i teško može ostvariti rezultat Mosta jer mu je s jedne strane sužen kapacitet . Svi ti...Most, Škoro...svi oni su mlađi brat HDZ-a.

Na pitanje hoće li Plenković pobijediti u unutarstranačkim izborima u HDZ-a, Beljak je kazao: - Ja navijam za njega. On predstavlja neki razum u HDZ-u. Nadam se da neće biti premijer, već samo predsjednik HDZ-a.

- Da bi država profunkcionirala, treba uvesti decentralizaciju. Kao što se dogodilo u drugim državama. Što se tiče ovlasti, lokalnim vlastima su zavezane ruke zbog centralizirane vlasti. Gradovi i općine neće moći profunkcionirati dok se ne dogodi decentralizacija - smatra Beljak.

- Ne treba ići u bolne rezove. Nije stvar u ukidanju bolnicu, zdravstvena usluga je preslaba u Hrvatskoj. Dok je zdravstvena zaštita bila u ingerenciji lokalne vlasti, Šveđani su dolazili gledati. Danas ako se porežete prst, morate ići u Zagreb. Sve se to da riješiti. Sve te priče o gomilanju dugova netko će iskoristiti da se ide u privatizaciju. Imali smo dobru zdravstvenu zaštitu do 1990. godine i ne vidim zašto se to ne bi moglo ponovo srediti.

- Nije moguće uvesti u Hrvatskoj porez na nekretnine. Danas imate gruntovnice, katastre, sudske procese...Neke karte su iz Austro-Ugarske. To je tada radila vojska za vrijeme mira. Zbog čega hrvatska vojska ne bi zaposlila dvije-tri tisuće geodeta i obavila taj posao u nekoliko godina? To se može napraviti jeftino. Postoje sateliti i tehnologija...

- Ako ćemo uzimati malom čovjeku u kojem radi dvoje-troje ljudi, cijediti poput limuna...moramo ih podupirati. Oni su onda jamac boljeg punjenja proračuna. Ljudi koji stvaraju trebaju biti prioritet.

Na pitanje hoće li sankcionirati ljude koji traže njegovu ostavku, Beljak je naveo: - Neki ljudi u vašem prilogu htjeli su da ja budem predsjednik Hrvatske. Neki su se izogulili. Naime, nisu izbori u HSS, nego u HDZ-u. Izbori u HSS-u su nakon izbora, pa se mogu kandidirati na koju god žele poziciju.

- Kad gledamo istraživanja, u nijednoj anketi Milanović nije dobivao Grabar-Kitarović. Ne postoji niti jedna anketa koja je davala prednost Milanović.

- HSS nije seljačka stranka. Stjepan Radić kad je ušao u Vladu nije otišao u Ministarstvo poljoprivrede već prosvjete i preusmjerio je novac za izgradnju Ekonomskog fakulteta u Beogradu za izgradnju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Mi smo stranka sela i grada. Hrvatska ne može biti Split, Osijek, Zagreb....treba biti mreža

- Nema ništa sporno u mojoj imovini. Pa bio bi lud kad bi tražio zakon koji provjerava imovinu. Kad je bilo sve ovo s provjerom imovine, mnogi su išli provjeravati stanje svoje imovinske kartice. Zašto nije moguće uvesti porez na nekretine? Jer se cijene mijenjaju iz dana u dan.

Beljak je istaknuo da Hrvatskoj štete loši odnosi sa susjedima i naveo: - Dobri odnosi su temelj za gospodarsku suradnju.

Upitan kako to da je prijatelj s Milijanom Brkićem, naveo je kako su išli zajedno u srednju školu.

- Mislim da je Brkić pojava koju su mediji izokrenuli u nešto što on nije. On je bio odličan učenik.

Upitan je li polagao zakletvu 'ZDS' u HOS-u, Beljak je kazao kako to nije istina. Naveo je kako to nije bila ustaška postrojba i rekao da je to bila obrana Domovina.

S obzirom da je Beljak i gradonačelnik Samobora, Stanković ga je upitao oko stanju u samom gradu i naveo kako je to jedan od rijetkih gradova gdje se ljudi useljavaju.

- Mi stojimo dobro. Imamo problem oko javnog prijevoza. I ne možemo to riješiti sve dok se ne promijeni Zakon.