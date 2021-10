Banožić: Zatražio sam izvanredni nadzor nad kabinetom Glavnog stožera

Ovo što se dogodilo danas, bila je kap koja je prelila čašu - ustvrdio je ministar Mario Banožić govoreći o sukobu s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem. Pitanje ostavke načelnika Oružanih snaga admirala Roberta Hranja otvorio je, kako navodi, zato što se ne poštuje Zakon o obrani i uredba koja je rezultat samog funkcioniranja zakona.

- Rekao je prvi dan kad je došao, eto, imamo problem, jer on je prvi sinopsis koji smo imali za polaganje prisege gdje su bila predviđena tri govornika, što je bila praksa cijelo vrijeme. Da bi nakon nekoliko sati rekao da predsjednik RH traži da bude samo on govornik, odnosno da se ja ne smijem obratiti vojsci. Rekao sam da je MORH ono koje organizira prisegu - opisao je svoje kontakte s Hranjem za RTL Danas.

- Nakon što sam razgovarao s njim nekoliko puta... tražio sam zapovijed, do ujutro je nisam mogao dobiti. Nakon ponovnog mog traženja, dobio sam zapovijed u kojoj se jasno piše da se poštuje odluka ministra, a ako se protokolno dogovore, da se poštuje protokol Ureda predsjednika. S tim se nisam mogao složiti, došao sam gore u vojarnu, lijepo sam mu rekao da izvoli poštovati zakon, a ako ne poštuje zakon, da ne može obnašati dužnost načelnika - rekao je ministar Banožić.

- Ako ne radiš po zakonu, nemoj obnašati dužnost, to je moja jasna poruka i ja sam zatražio izvanredni nadzor nad kabinetom Glavnog stožera i svim tim zapovijedima koje su donesene i danas i neki dan vezano za Burčula, zapovjednika Počasne zaštitne bojne, tu tvrdim da ne bi došlo do situacije umirovljenja da se nije isto događalo što i danas - rekao je ministar Banožić.

Predsjednik Republike je, pak, govorio o njemu u kontekstu traženja ostavke. On navodi kako mu to uopće ne pada na pamet.

- Škrtica sam jer ne dam pretjerano korištenje materijalnih resursa, čemu je predsjednik Republike sklon. To radi tako da zahtjev ne predaje preko Ministarstva obrane nego daje direktnu zapovijed načelniku Hranju. Pritom stvara materijalni trošak za koji ja odgovaram kao ministar obrane i nisam to dopuštao. Onda su počeli stavljati oznake povjerljivosti na takve dokumente, ne bi li vi novinari počeli propitivati, kao što je bio slučaj s brodom 'Galeb' i s odlascima pojedinim helikopterima na druge lokacije - navodi.

Potpora civilnim institucijama jedna je od zadaća HV-a, navodi i dodaje kako je bitno smanjio broj tih zahtjeva. Rekao je i da namjerava napraviti pravilnik po kojem bi se točno znalo u kojim bi se situacijama HV slao u pomoć. Odbacio je ikakvu povezanost sa slanjem vojske u pomoć u jedinicama lokalne samouprave gdje je na vlasti HDZ.

Što se tiče njegovog očekivanja da Hranj odstupi, rekao je: - Onako časno, ako se pokaže, ako to nije osjetio s današnjim primjerom, kao što je to rekao danas u Požegi da će podnijeti ostavku, ja očekujem da se to dogodi nakon inspekcijskog nadzora koji će jasno pokazati što se dogodilo i na primjeru zapovjednika Burčula kada je donio rješenje da je neraspoređen... pa je dva dana kasnije promijenio. Isti slučaj smo imali danas u Požegi, donio je protokol, a onda je iza toga promijenio. Ja neću dopustiti da se to dogodi na trećoj situaciji - konstatirao je.

Za ljude koje je otpustio iz ministarstva, kazao je da je to nekih pet, šest ljudi koje je vidio da ne rade kako bi trebali. Za suradnju s predsjednikom Republike rekao je da to nije sporno, da ona mora postojati, ali da još od svibnja nisu imali brifing:

- Zbog istih tih brifinga je mene pozivao na red pa evo ja sad pozivam predsjednika neka bude muško i sjedne za stol, neka se prestane sakrivati iza zapovjednika i dovoditi ih u neugodan položaj nekakvim usmenim zapovijedima - zaključuje.

