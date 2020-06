VIDEO Automobilom uletio među prosvjednike, pucao i ranio jednu osobu

Muškarac je automobilom uletio među prosvjednike u Seattleu u nedjelju, zatim pucao i ranio prosvjednika koji mu se suprotstavio kad je stao, prema policiji i snimci očevidca.

Policija je rekla da su vatrogasci odvezli ranjenog prosvjednika u bolnicu te da je on u stabilnom stanju.

Nitko drugi nije ozlijeđen, rekla je policija.

Na snimci se vidi kako je osumnjičeni napustio vozilo te da su ga prosvjednici okružili.

Video footage of man driving his car into #BlackLivesMatter protest in Seattle and shooting a man through the window before he flees. #seattle #seattleprotest pic.twitter.com/3iUI7eKEye