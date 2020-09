Austrijski stručnjak: 'Pad stope smrtnosti od koronavirusa, europski je trend'

Kako pišu austrijski mediji u ponedjeljak sve manje ljudi u Europi umire od Covida-19. Na upit znači li to da je možda koronavirus ipak postao manje opasan, austrijski stručnjak iz Centra za javno zdravstvo bečkog Medicinskog sveučilišta prof.dr. Michael Kunze je to potvrdio, pojasnivši razloge.

Prvo se je osvrnuo na službenu statistiku austrijskog Ministarstva zdravlja iz koje je vidljivo da od ukupno 736 smrtnih slučajeva u Austriji od početka pandemije do danas, većina preminulih je bila starija od 65 godina. Gotovo 300 umrlih bilo je starije od 85 godina, dok u skupini do 34 godina starosti, nije zabilježen niti jedan smrtni slučaj.

Prof. Kunze je ukazao na činjenicu da je europski trend „pad stope smrtnosti od Covida-19“ i to, kako je obrazložio, iz dva razloga: „Prvo, jer je sve više mladih ljudi zaraženo odnosno pozitivno testirano, a mi znamo da se kod njih često ne javljaju simptomi zaraze ili u posve blagom obliku. Samo u izvanrednim situacijama dolazi do prijetećeg izbijanja bolesti. Drugo, na području terapije je do sada postignut ogroman napredak. Tako se primjerice uz pomoć lijeka Remdesivir može već rano djelovati. U međuvremenu je također prepoznata važnost kortizona za ublažavanje pretjerane imunološke reakcije, smetnji pri zgrušavanju krvi te također i kod optimiranja problema s disanjem“.

Ono što je već sada primjetno je da mnogim oboljelima nakon što se oporave prijete „kasnije gravirajuće posljedice“. Austrijski liječnici posebno upozoravaju da se ne smiju nikako „podcijeniti“ moguće kasnije posljedice korona bolesti: smanjenje radne sposobnosti, opterećenje kardiovaskularnog sustava i problemi s disanjem koji prema mišljenju stručnjaka mogu trajati godinama.

Bečki liječnik opće prakse Ramin Nikzad rekao je za dnevni list „Krone“ kako je kod njegovih pacijenata koji su preboljeli blaži oblik koronavirusa primjetno da mjesecima nakon zaraze imaju „velike zdravstvene probleme“.

Istako je da iako se radi o mlađim pacijentima koji su se u zimi zarazili koronavirusom na skijanju i bili prethodno u top formi, sada se žale na probleme s disanjem, čudnovate glavobolje i stalan umor. Dr. Nikzad je također ukazao kako se je sada kod tih pacijenata koji su ozdravili ili bolje rečeno oporavili od bolesti, nakon dodatnih specijalističkih pregleda pokazalo kako im je virus oštetio pluća, bubrege, krvne sudove, srce ili mozak.

„Stoga se Covid-19 ne može i ne smije uspoređivati s normalnim gripalnim infektom, to je za mene potpuni apsurd“, poručio je bečki liječnik opće prakse.