U Austriji 184 novozaraženih u 24 sata, novi klasteri zaraze

Broj zaraženih koronavirusom u svijetu prešao je 27 milijuna ljudi. Prema podacima portala Worldometer, od početka pandemije do danas zaraženo je 27.019 milijuna ljudi, pri čemu najviše ud SAD - više od 6.4 milijuna. Do sada je u svijetu preminulo 882.359 osoba od posljedica infekcije COVID-19. Aktivnih slučajeva u svijetu je više od sedam milijuna, a ukupno se do sada oporavilo 19.9 milijuna ljudi.

13:52 - Prema podacima Ministarstva zdravlja u Austriji je u nedjelju prijepodne zabilježeno 184 novih slučajeva zaraze koronavirusom u protekla 24 sata, što je gotovo upola manje nego dan prije. I u Beču je, barem prema današnjim podacima, Covid-19 na nedjeljnom odmoru, pa je austrijski glavni grad osvanuo sa „samo“ 64 novozaraženih, što već duže vrijeme nije bio slučaj. Nakon Beča, najviše novozaraženih u protekla 24 sata imaju pokrajine Gornja i Donja Austrija, svaka po 30, Tirol (15), Vorarlberg (12), Štajerska (11), te Gradišće i Koruška, svaka s po 2 nova slučaja zaraze. Za pokrajinu Salzburg nije u nedjelju bilo službenih podataka. Kako je izvješteno, iz „tehničkih razloga“.

Možda i nekih drugih, jer mediji navode da je u dijelu salzburške pokrajine Pongau otkriven novi klaster zaraze u jednom od kampova za odmor s za sada 11 novozaraženih. Osim tog novog klastera, u glavnom gradu pokrajine Gradišće Eisenstadu u izbjegličkom prihvatilištu „Haus Franziskus“, na koronavirus je također pozitivno testirano šest osoba i daljnja testiranja, te lociranja kontakata zaraženih su u tijeku, a karantenu nadgleda i policija. Podaci Ministarstva zdravlja također pokazuju da od koronavirusa trenutačno u Austriji aktivno boluje 3.492 osobe. Na bolničkom je liječenju 143, uključujući 28 u intenzivnoj njezi. Od početka pandemije krajem veljače do nedjelje prijepodne u ovoj alpskoj zemlji zabilježeno je 29.058 potvrđenih slučajeva Covid-19 zaraze, 25.043 osobe su ozdravile, a 736 ih je umrlo, što je jedna osoba više nego jučer u isto vrijeme. Do sada je na koronavirus testirano 1.255.825 osoba sa i bez Covid-19 simptoma. Mediji također pišu i o korona semaforu koji je u petak pušten u pogon, a koji je sa svojih četiri svjetla, uzbunio „pokrajinske duhove“ u Austriji. Neki od pokrajinskih poglavara i političara iz zdravstvenog područja predbacuju vladi da ima „politički utjecaj“ na paljenje boja na semaforu i upozorenja na rizik od zaraze u dotičnom gradu, općini, stambenom okrugu itd. Posebno glasan bio je gradonačelnik grada Linza i vijećnik za zdravlje pokrajine i grada Beča, dvaju gradova za koje je 19-člana stručna komisija, kao i za Graz i Kufstein u petak upalila „žuto“ svjetlo, koje znači „srednji rizik“ od Covid-19 zaraze.

Slično je reagirao i čelnik Tirola za područje Kufsteina, koji traži da zbog jednog stambenog okruga ne kažnjava cijeli kotar, općina ili pokrajina. Isto ono što je Hrvatska tražila u polovicom kolovoza od Austrije. Da ne bude cijela uvrštena u skupinu „rizičnih zemalja“, nego samo neki njeni dijelovi, odnosno županije u kojima je bio prisutan veći ili veliki broj novozaraženih. Ali u to nije uspjela uvjeriti austrijskog ministra Rudolfa Anschobera. Istog ministra koji je u subotu, nakon predbacivanja nekih pokrajinskih poglavara i političara najavio „daljnje regionalno diferenciranje korona semafora“, kako bi primirio trenutačno uzbunjene duhove i doprinio da semafor doista bude, kako je najavio, „učinkoviti alat za sprečavanje drugog vala zaraze“ u Austriji.

12:29 - Talijanska vlada planira produžiti mjere za sprječavanje širenja koronavirusa do kraja rujna, što uključuje nošenje maski i održavanje mjera socijalne distance. Mnoge od trenutnih mjera trebaju isteći u ponedjeljak. Međutim, u kratkom roku se očekuje objava nadopunjenog dekreta. Premijer Giuseppe Conte planira produžiti mjere borbe protiv virusa do 30. rujna, izvijestile su talijanske dnevne novine Corriere della Sera.

Ako bi došlo do produžetka mjera, Talijani bi nastavili nositi zaštitne maske u javnom prijevozu i u javnim zgradama.Maske su također obavezne na otvorenim trgovima i drugim vanjskim prostorima između 6 popodne i 6 ujutro.

Autobusi će moći biti popunjeni samo do 80 posto svojih kapaciteta. Ljudi će morati stajati barem jedan metar udaljeni jedni od drugih. Veća okupljanja će i dalje biti zabranjena, poput koncerata i plesova. Nogometne utakmice će se nastaviti igrati bez publike. U izvješću je također bilo navedeno da će svi putnici koji dolaze iz Hrvatske, Grčke, Malte i Španjolske i dalje morati priložiti dokaz o negativnom testu na koronavirus.

To je odgovor na svakodnevni rast broja novih slučajeva u Italiji, s 1700 novih slučajeva zaraze koji su zabilježeni u posljednja 24 sata u petak, što je najviša razina od ranog svibnja.

11:39 - U Sloveniji je u zadnja 24 sata na koronavirus testirano 1212 osoba, te su potvrđene 43 nove zaraze, isti broj kao prethodni dan, kad je testirano 1708 osoba, objavila je u nedjelju slovenska vlada na twitteru.

Trenutno su hospitalizirane 23 osobe koje se liječe od Covida-19, na intenzivnoj njezi je troje pacijenata, a u subotu je na kućni oporavak otpušten jedan bolesnik, objavilo je ministarstvo zdravstva.

Od početka epidemije u Sloveniji su potvrđene 3122 infekcije, a umrlo je 135 oboljelih.

Najviše novih zaraza je u dobnoj skupini od 35 do 44 godina (9), osam oboljelih je u dobnoj skupini od 45 do 54 godine, a po sedam u skupinama od 25 do 34 i od 55 do 64 godine.

7:22 - SAD ima najviše zaraženih na svijetu 6.4 milijuna, te najviše umrlih, 192.807. Pored SAD, pandemija je najviše pogodila Brazil i Indiju u kojima je oboljelo više od četiri milijuna ljudi.

Brazil je drugi sa 4.123 milijuna zaraženih, te 126.203 umrlih. Međutim, Indija koja ima 4.11 milijuna zaraženih i 70.000 umrlih ubrzo bi mogla preskočiti Brazil.

Rusija je i dalje četvrta u svijetu i prva u Europi po broju zaraženih koronavirusom, s nešto više milijun zaraženih.