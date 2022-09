Austrijski kancelar Nehammer: Ukidanje hladne progresije “povijesni je korak”. Radnicima ostaje više novaca u džepu

Austrijska vlada na čelu s konzervativnim kancelarom Karlom Nehammerom danas je donijela odluku o ukidanju tzv. hladne progresije pri oporezivanju od 1.1. 2023. godine, kako država ne bi sve više i više zarađivala na stalnom porastu stope inflacije, a ljudi bili sve siromašniji.

“To je povijesni korak”, rekao je Nehammer na konferenciji za medije, osvrnuvši se na ukidanje hladne progresije i uvođenje redovne indeksacije plaća i socijalnih primanja. Naglasio je da se radi o mjerama ukupnog rasterećenja stanovništva do 2026. godine, “teškim” 20 milijardi eura. Njima će se spriječiti da radnici povećanjem plaća istovremeno plaćaju veći iznos poreza. Jer nominalni rast dohotka, a ne i realni, znači da radnik za isti iznos dobiva sve manje i osiromašuje. A to je siromaštvo u Austriji već zahvatilo i srednji sloj građana, pokazuju statistike.

Kako je istaknuo kancelar, ukidanjem hladne progresije, Austrijanci će već sljedeće godine uštedjeti 1,8 milijardi eura, a 2024. dodatne 4,3 milijarde. Napomenuo je kako se radi o dugoročnim mjerama kratkoročne pomoći i jednokratne isplate te se stoga rasterećenje neće “masovno osjetiti”, već na početku primjene mjera 2023. godine. Vlada je odlučila da se dvije trećine hladne progresije automatski vraća poreznim obveznicima. Riječ je o 1,23 milijarde eura za 2023. godinu. Za dio rasterećenja vrijedi povišenje porezne tarifne granice za 3,47 posto. Za preostalu trećinu hladne progresije predviđeno je da se upotrijebi za pomoć osobama s niskim primanjima.

Kako je istaknuto, od ukidanja hladne progresije profitirat će i umirovljenici. Oni koji imaju prosječnu mirovinu od 1.582 eura uštedjet će 371 euro sljedeće godine, a do 2026. će se taj iznos popeti odnosno oni biti rasterećeni za 1.404 eura. A što se tiče socijalnih primanja, strukturne promjene i njihova valorizacija donosi automatsko usklađivanje dječjeg doplatka, socijalne pomoći, studentskih naknada, naknade za njegu bolesnih i invalidnih osoba itd. s aktualnom inflacijom od sljedeće godine. To bi, kako je spomenuto, trebalo biti negdje oko 6,3 posto.

Za potkancelara Wernera Koglera i šeficu Kluba Zelenih u austrijskom parlamentu Sigrid Maurer, koji su također, uz Nehammera i ministra financija Magnusa Brunnera govorili na konferenciji za medije, to je “veliki pomak”, jer, kako su istaknuli, automatizam indeksacije odnosno usklađivanja isključuje podnošenje zahtjeva, pregovaranja i uvjeravanja. “Nove mjere pomažu svakome, kome je to potrebno”, napomenuo je Kogler, inače i šef stranke Zelenih, koja je mlađi i manji partner “narodnjaka” (ÖVP) u vladajućoj koaliciji. "To je pitanje fairnessa“, ustvrdilo je Brunner.

Također su predstavljeni i novi tarifni razredi, stope i osnovice. U prvom su razredu oni koji su oslobođeni plaćanja godišnjeg poreza na dohodak. Za njih je poreza osnovica od 11.000 eura podignuta je na 11.693 eura. U drugom razredu osnovica je dignuta s 18.000 eura na 19.134, uz poreznu stopu od 20 posto. U četiri daljnja porezna razreda, riječ je višim primanjima, porezna stopa povećana je za 3,47 posto: od 31.000 eura na 32.075 i iznosi 30 posto, od 60.000 povećana je na 62.080 uz stopu od 41 posto, od 90.000 dignuta je na 93.120 eura uz poreznu stopu od 48 posto, a svi oni s poreznom osnovicom većom od 93.120 eura morat će godišnje platiti 50 posto poreza.

Ono što su svi govornici obećali u ime Vlade i donesenih mjera je da “što će biti viša inflacija, to će veće biti i rasterećenje plaća. “Čak 7,5 milijuna ljudi bit će rasterećeno”, rekao je kancelar Nehammer. Zvuči dobro, ističu mediji, uz opasku: ”Živi bili, pa vidjeli”.

