Prosvjed u Beču izmaknuo kontroli: 'Ministar i kancelar dobili prijetnje srmću'

Ono što se nije očekivalo na subotnjim prosvjedima u Beču je toliko mnogo sudionika i tolika žestina reakcija na mjere austrijske vlade odnosno predstojeći lockdown za sve od ponedjeljka i uvođenje obveznog cijepljenja od 1. veljače 2022. To se može može iščitati iz današnje izjave austrijskog ministra unutarnjih poslova Karla Nehammera koji je iznio bilancu dosad najvećih prosvjeda u austrijskom glavnom gradu protiv Vladinih korona mjera. A ona glasi: 400 prijavljenih prosvjednika, od čega 36 kazneno i dva ozlijeđena policajca od ukupno 1.400, koliko ih je osiguravalo bečke prosvjede, na kojima je prema policijskog procjeni bilo 38.000 sudionika. Nehammer je zahvalio policiji da su uspjeli spriječiti daljnju eskalaciju nasilja na prosvjedu.

“Ali, to nije sve što im je bio zadatak proteklog izuzetno zahtjevnog tjedna, u kojem su proveli i kontrolu čak 150.000 ljudi da li se pridržavaju 2G pravila (opp. cijepljen, prebolio)”, istakao je ministar unutarnjih poslova, vezano uz lockdown za necijepljene i 24-satni policijski sat uveden za njih protekli ponedjeljak. A od sutra su pred policijom još zahtjevnije zadaće, jer na snagu stupa još jedan brutalan lockdown za sve, četvrti po redu. Kazne za one koji neće surađivati iznose i do 1.450 eura. Vezano uz analizu subotnjih prosvjeda u Beču Nehammer je rekao kako se je “raspoloženje osoba koje se ne žele cijepiti i protivnika korona mjera “znatno radikaliziralo” dodavši: “Prosvjed pokazuje sliku posve različitih skupina građana, koji svoje nezadovoljstvo na taj način artikuliraju, ali i skupina iz ekstremne desnice, koje im pokušavaju prosvjed preoteti za sebe i u svoje svrhe”.

Napomenuo je kako je riječ o ljudima s krajnje desne scene koje “zločine nacionalsocijalizma dovode u vezu s mjerama i daju posve apsurdne usporedbe, a koji će za to biti kazneno gonjeni”.

Kao primjer primjetne radikalizacije prosvjedničke scene naveo je pokušaj jednog prosvjednika u gradu Linzu da zapali policijski automobil, a koji je, kako je prema Nehammerovim riječima izjavio “kako nije htio samo zapaliti automobil nego i policajce u njemu kako bi izgorjeli”.

“Radikalizacija u toj mjeri, ni u kojem se slučaju neće tolerirati”, poručio je ministar unutarnjih poslova dodavši: “Uz to su zabilježene i prijetnje smrću ministru zdravstva Wolfgangu Mücksteinu i saveznom kancelaru Alexanderu Schallenbergu”. Kancelar Schallenberg je danas poručio čelniku krajnje desne Slobodarske stranke (FPÖ) Herbertu Kicklu, koji je trenutno u karanteni jer je pozitivan na koronavirus, a koji je bio jedan od glavnih organizatora subotnjih masovnih prosvjeda u Beču kako bi bilo “najbolje kada bi se Kickl opametio”. Na drugoj strani Kickl iz karantene zadovoljno trlja ruke i preko društvenih mreža se je zahvalio svim sudionicima bečkog prosvjeda da su se okupili u tako impresivnom broju.