Među prosvjednicima je bilo onih koji nalaze inspiraciju u Milanovićevim izjavama o Covidu-19

U državi koja od početka globalne pandemije ima jedan od najliberalnijih režima epidemioloških mjera u Europskoj uniji, predsjednik Republike je prošlog vikenda pozvao građane na nepoštivanje novih mjera o Covid-potvrdama, poručivši da je to teror i da građani trebaju raditi “što ih je volja”, i šest dana kasnije na masovnom prosvjedu protiv Covid-potvrda u Zagrebu ljudi su doista radili što ih je volja. Napadali novinare, među ostalim.

Na jednoj od fotografija sa subotnjeg skupa na Trgu bana Jelačića vidimo kartonski transparent na kojem piše “TV mediji govorite istinu kao Zoran Milanović. Covid = laž”.

Teško je oteti se dojmu da je među prosvjednicima bilo podosta onih koji nalaze inspiraciju u izjavama predsjednika Republike o Covidu-19. Od toga da je riječ o karijesu do izjave da je lockdown tlapnja. Od teze da je već nastupio “game over”, pa valjda onda ne treba više biti na oprezu od epidemije. Do odbijanja nošenja maski i prozivanja ljudi oko sebe koji ipak odaberu staviti masku. Milanović je svojedobno tražio od jedne novinarke da skine masku dok mu se obraća, a na snimci verbalnog napada na novinare Nove TV na Trgu bana Jelačića čujemo kako neki prosvjednik traži od kamermana da skine masku, dok drugi (ili taj isti, teško je reći na temelju snimke) prijeti da će mu je on skinuti. Pa i Milanovićevo uspoređivanje epidemioloških mjera u drugim državama s fašizmom vjerojatno inspirira ljude u Hrvatskoj da puno blaže mjere nazivaju jednako radikalnim, neumjesnim usporedbama.

Unatoč svemu tome, mediji će na n-tu potencirati neodgovorne izjave Gordana Lauca, koji je ipak znanstvenik pa zna što priča, čak i kad se s njime ne slažemo, a na nultu puno neodgovornije izjave najvišeg državnog dužnosnika. A u Europskoj uniji, možda i cijelom svijetu, nema šefa države ili vlade koji tako eksplicitno poziva građane na nepoštivanje epidemioloških mjera.

“Normalno” je možda bio njegov slogan u kampanji, ali ovo naprosto nije normalno situacija.

