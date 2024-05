Vozači, oprez! U Njemačkoj je za ovo predviđena kazna i do 100.000 eura!

S novim zakonom o zaštiti vode dolazi i do nekih novih restrikcija. Ako razmišljate o čišćenju svog prljavog automobila , preporučljivo je to obaviti u autopraonici kako biste izbjegli mogućnost novčane kazne do 100.000 eura. Takav slučaj bilježi su u Njemačkoj , u saveznoj zemlji Saska, kazna za onečišćenje podzemnih voda velikim količinama drugih tekućina koje zagađuju vodu može doseći do 100.000 eura, piše Fenix magazin.

Svjesni smo da redoviti odlasci u autopraonicu mogu postati skupi. Prema izvješću Njemačke automobilske zaklade za 2019. godinu, oko 40% vozača pere svoje aute jednom mjesečno, pri čemu gotovo tri četvrtine to čini u autopraonici po prosječnoj cijeni od 11 eura po pranju ili 130 eura godišnje. No ipak, ako želite uštedjeti novac i vrijeme te sami oprati automobil kod kuće, važno je biti svjestan visokih novčanih kazni koje možete dobiti.

Samostalno pranje vašeg automobila može biti zabranjeno, a ovisno o zakonodavstvu vaše države, možete biti podložni kaznama do 100.000 eura. To je zbog Zakona o vodnim resursima (WHG), koji zabranjuje korištenje tvari koje onečišćuju vodu ili podzemne vode kako bi se spriječilo onečišćenje vode (članak 48. WHG).

VEZANI ČLANCI:

Prilikom pranja automobila na privatnom posjedu, bitno je osigurati da prljava voda ne prodre u tlo kako bi se izbjeglo onečišćenje vode. Stoga, pranje automobila kemijskim sredstvima za čišćenje na vašem vrtu ili dvorištu obično nije dopušteno. Budući da nema jedinstvenih propisa, provedba zahtjeva WHG-a prepuštena je lokalnim vlastima. Dok je u nekim područjima dopušteno pranje automobila čistom vodom, u drugim može biti zabranjeno zbog rizika od onečišćenja vode ostacima ulja.

Prije nego što operete svoj automobil, svakako se informirajte u lokalnom uredu za komunalni red ili jednostavno odvezite svoj automobil u autopraonicu.

FOTO Iznova otvorena staklena šetnica na Biokovu, najodvažniji uživaju u prekrasnom pogledu