Supruga ga iznenadila: Rođendane slavi u majici s Večernjakovom naslovnicom

Tog se 27. ožujka 1972. pisalo o pokušaju prevrata u El Salvadoru i 200 mrtvih, no domaće vijesti nisu bile ništa dramatičnije – Medvednica je bila prošarana požarima, gorjelo je i na zagrebačkom Zapadnom kolodvoru, zapalio se i restoran Lovački rog, nekakvi maloljetnici imali su po metropoli provalničku turneju, u Sesvetama su ondašnji milicionari umjesto ovaca pronašli – oružje.

No, ipak nas je zaobišla epidemija velikih boginja, a vikend je obilježila skakaoniva na Planici, pobijedio je Švicarac Walter Steiner. I jasno, odigrano je još jedno kolo jugoslavenske nogometne lige.

Svašta se tada moglo doznati s Večernjakove naslovnice, danas to isto s jedne – majice. Na taj je datum rođen naš čitatelj Igor Grahovar iz Križevaca, koji taj osobni praznik obilježava majicom koju mu je poklonila supruga.

Foto: Zoran Vitas

– Bilo je to prije par godina, Slavica inače radi na HTV-u gdje također imaju arhivu Večernjaka pa je izvukla naslovnicu od dana kada sam se rodio. Vidio sam da nosi nekakvu majicu, ali naslovnica na majici bila je iznenađenje, kaže Igor. Večernjak je danas jedina novina koja je izlazila u to doba i ostala do danas na kioscima.

– Čitam redovito, a majica se čuva do tog datuma u godini. Nije bilo nekih presudnih svjetskih događaja, ali prvo što sam zapamtio s te naslovne je 200 poginulih u El Salvadoru. U zanimljivim sam vremenima došao na svijet, izgleda, govori Križevčanin, inače i pasionirani ljubitelj kuhanja piva.