Ovo su igre koje su vladale u 2018. i koje se najviše iščekuju u novoj godini

Igre koje su obilježile 2018. godinu: 1. RED DEAD REDEMPTION 2

Majko mila, koliko smo čekali ovaj nastavak. A kako je tek zapalio internet kad se napokon pojavio! Kronološki usidren prvog Red Dead Redemptiona, drugi nastavak pripovijeda priču o Dutchu i njegovoj bandi u trenucima u kojima pokušavaju zadržati Divlji zapad onakvim kakvim ga poznaju: kao nesmiljeni i više nego slobodni svijet karnalnih užitaka, pucnjave i nasilja, bez konvencija “civiliziranog” modernog društva koje donosi sve opipljivija industrijalizacija. Banda s kojom jašete ima tridesetak članova i trebat će vam vremena da pohvatate njihova imena i karakretistike, u čemu će vam pomoći misije na kojima će vas pojedinci pratiti. Upravo dijalozi i odnosi među likovima presudili su da nam ovo bude najbolje što je u 2018. godini izašlo, no treba reći da je gotovo svaki aspekt ove igre doveden baš do one točke koja joj može priskrbiti kultni status.

2. S.C.U.M.

Kad igra nastala u malom hrvatskom studiju interesom koji je izazvala na globalnoj razini pretekne i naoko nedodirljivi Fortnite, znamo da se rodilo nešto zaista veliko. Vjerno zrcaleći stvarne zakone biologije i fizike, ova igra preživljavanja tjera vas da pronalazite i kuhate vlastitu hranu, idete na WC i osiguravate si dovoljno sna, a sve dok pokušavate preživjeti u svijetu kojim haraju zombiji, ubojiti roboti i najopasniji kriminalci odbjegli (baš kao i vi) iz zatvora na hrvatskoj obali. Srećom, u nekima od napuštenih vikendica može se pronaći boca pelinkovca za hrabrost i utjehu.

3. GOD OF WAR

Malo bi se tko pobunio i da smo ovu igru stavili na prvo mjesto. Novi God of War i prije premijere nominiran je za šest nagrada, od kojih dvije za najiščekivaniju igru godine, da bi odmah po izlasku srušio rekorde prodaje te postao treća najbolje ocijenjena PS4 igra svih vremena, odmah iza odmah iza Grand Theft Auto V i Last of Us. Ova epska priča temeljena na odnosu oca i sina (koji ne zna za svoje božansko podrijetlo) odmaknula se od grčke i posvetila nordijskoj mitologiji, vodeći nas kroz iznimno uzbudljivu, zabavnu i na trenutke vrlo emotivnu avanturu.

4. SUPER SMASH BROS ULTIMATE

Teško je zamisliti gamera koji barem u nekom periodu života nije igrao neki od Nintendovih kultnih serijala poput Marija, Donkey Konga ili Zelde. Japanski gaming gigant ove je godine razvalio crossover igrom Super Smash Bros. Ultimate koja objedinjuje najpopularnije likove iz Nintendovih ranijih igara, ali i drugih kuća poput Konamija, Sege ili Square Enixa. Rezultat je jedna od najboljih i najzabavnijih platformskih igara ove sezone, koja je u svijetu Nintenda izazvala uzbuđenje ravno onome koje je novi Spider-man izazvao među igračima PlayStationa. Ako ništa, zbog ovoga se isplati imati Switch.

5. ASSASSINS CREED: ODYSSEY

Ako izuzmemo potop koji je doživio Fallout 76, bila je ovo godina sjajnih nastavaka. Malo je nedostajalo da Far Cry 5 uđe na ovu listu, ali odlučili smo ipak odati priznanje novom Assassins Creedu, jer je napravio najveći iskorak u odnosu na prethodne nastavke ove superpopularne i hiperproducirane pseudopovijesne franšize. Igra pokriva vrijeme vrhunca starogrčke civilizacije, uz pogled u život starih Spartanaca i razorne posljedice Peloponeskog rata, a prvi put u serijalu cijelu igru možete prijeći s muškim ili ženskim likom, pri čemu, u skladu s vremenom, možete ulaziti i u različite (homo)seksualne avanture.

Najočekivanije igre u 2019.

Gaming industrija toliko se razgranala da je gotovo nemoguće popratiti sve što nas čeka u idućoj godini. Zato smo se fokusirali na mainstream naslove za najzastupljenije platforme, ovaj put preskačući indie igre. Uz nabrojeno, raduje nas vidjeti i Wolfenstein: Young Blood, Far Cry New Dawn i Star Wars: Jedi Fallen Order, a Last of Us 2 nije u top tri samo jer još nije potvrđen datum premijere.

1. RESIDENT EVIL 2

Ne brinite se, ovo nije 1998. godina. Ali jedna od najpoznatijih igara iz tog perioda uskoro će dobiti žestoki remake. Tek nakon što nam se srčani ritam smirio od prošlogodišnje redneckovske VR verzije Resident Evila, u siječnju nas čeka povratak u Raccoon City, iz kojega bježe naši junaci.

2. ANTHEM

Ako ste navučeni na Destiny 2, vrlo će vas vjerojatno zanimati i ovaj multiplayer RPG koji bismo trebali igrati na Xboxu, PC-u i plejki. Autori koji su nam prije Anthema podarili i popularni BioWare ipak tvrde da će se njihova nova igra znatno razlikovati od trenutačno dostupnih predstavnika žanra, pogotovo u načinu interakcije s drugim igračima.

3. DAYS GONE

PlayStationova ekskluziva trebala je izaći krajem 2018., no službena premijera pomaknuta je na 26. travnja 2019. godine. Ono malo testne verzije koju smo igrali dalo je naslutiti da će se raditi o zabavnoj zombi-koljačini u kojoj će smrtonosnim virusom biti zaraženi i vukovi i medvjedi, a ne samo ljudi. Ima li netko sačmaricu?