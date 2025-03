Edukativni projekt za mlade spaja domaće videoigre i filmove

Novi program HAVC-a putem kojega djeca razvijaju svoje tehničke vještine i kreativnost te kritičko razmišljanje i filmsku pismenost, službeno počinje 10. ožujka u Pučkom otvorenom učilištu u Novskoj, predstavljanjem videoigre "Moopies" autorskog tima Mateje i Stefana Vedrine.

Iz HAVC-a kažu kako su ciljevi projekta promocija hrvatskih videoigara koje sufinanciraju, poticanje gledanja domaćeg filma među djecom i mladima na kino platnu, razvoj i edukacija najmlađe publike kroz kino-događanja te edukacija i kreiranje temelja za bolje razumijevanje sadržaja - videoigara i filmova.

U nastavku će se s drugim video igrama program održati u Rijeci, Karlovcu i Splitu, kroz niz posebno kreiranih projekcija videoigara i dječjih filmova koji se referiraju na teme iz videoigara, za predškolski i osnovnoškolski uzrast.

Svaki program zamišljen je tako da autorski tim igrice djeci primjerenog uzrasta predstavi sadržaj igrice i rad na proizvodnji, a djeca će ih igrati u prostoru kina. Nakon toga slijedi projekcija filma koji se referira na igricu te zajednička analiza filma kojom se djeca potiču na bolje razumijevanje sadržaja igre i filma te na kritičko razmišljanje odgledanog.

Edukativna mobilna igra "Moopies" (Games Croatia), kojom počinje projekt, namijenjena je djeci od 3 do 7 godina i cilj joj je pomoći djeci u razvoju matematičkih i logičkih vještina, kao i u učenju o bojama i slovima, dok ih kroz igru podučavaju mala bića s druge planete. Nakon predstavljanja videoigre prikazat će se film "Cvrčak i mravica" Luke Rukavine, najgledanijeg filma u domaćim kinima u 2023., uz analizu Marine Zlatarić.

Nastavak programa uslijedit će 1. travnja u Art-kinu Croatia u Rijeci, s domaćom videoigrom "Cave Hikers" (Games Croatia) Zvonimira Baraća, humoristična pseudodokumentarna avanturistička videoigra koja spaja alkemiju, zagonetke i interakciju s likovima. Igrači će pratiti tri protagonista – ratnicu Aki, alkemičara Valerijana i mehaničara Vuva – dok istražuju tajanstvenu "špilju s beskonačnim stropom".

U kinu Edison u Karlovcu, 14. svibnja, program se nastavlja videoigrom "Crna Kraljica" (Games Croatia) Josipa Vincetića, koja se temelji na hrvatskoj književnoj i usmenoj tradiciji. Inspirirana djelima Ivane Brlić-Mažuranić i Augusta Šenoe, igra donosi originalnu priču o legendi o Crnoj Kraljici, zloglasnoj vladarici Medvedgrada. Kroz igru autori žele tematizirati i popularizirati kulturnu baštinu te povijest kontinentalne Hrvatske, skrećući pozornost na manje poznate aspekte naše tradicije.

Program će 13. lipnja sudjelovati i na Festivalu mediteranskog filma Split, u suradnji s Kinom Mediteran, s videoigrom "Bura - The Way the Wind Blows" (Games Croatia) Ree Burić i njenog Tiny Meow studija., koji istražuje životni put od mladosti do starosti, uz prizore tradicionalnih aktivnosti poput izrade Paške čipke i igre balota. Igra donosi opuštajuću avanturu inspiriranu dalmatinskim folklorom, a njena popularnost na Kickstarteru potvrđuje rastući interes za domaće gejmerske projekte, napominju iz HAVC-a.



"Kino, igra, film" rezultat je suradnje triju odjela HAVC-a, Kinoprikazivaštva, Videoigara i Filmske pismenosti.