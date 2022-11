Otkrivena zabrinjavajuća nuspojava jednog od najpoznatijih lijekova protiv bolova

Jedan od najčešće konzumiranih lijekova u SAD-u – i najčešće uzimani analgetik u cijelom svijetu – možda čini puno više od jednostavnog ublažavanja vaše glavobolje. Acetaminophen, također poznat kao paracetamol koji se između ostalog prodaje pod markama Tylenol i Panadol, također povećava sklonost riskiranju, prema studiji iz 2020. koja je mjerila promjene u ponašanju ljudi kada su pod utjecajem uobičajenih lijekova koji se izdaju bez recepta.

"Izgleda da acetaminofen čini da ljudi osjećaju manje negativnih emocija kada razmišljaju o rizičnim aktivnostima – jednostavno se ne osjećaju toliko prestrašeno", objasnio je neuroznanstvenik Baldwin Way sa Sveučilišta Ohio State kada su rezultati objavljeni. "Budući da gotovo 25 posto populacije SAD-a uzima acetaminofen svaki tjedan, smanjena percepcija rizika i povećano preuzimanje rizika moglo bi imati važne učinke na društvo" prenosi Science Alert.

Nalazi pridodaju sve većem broju istraživanja koja sugeriraju da se učinci acetaminofena na smanjenje boli također protežu na različite psihološke procese, smanjujući osjetljivost ljudi na povrijeđene osjećaje, empatiju, pa čak i otupljujući kognitivne funkcije. Na sličan način, istraživanje sugerira da afektivna sposobnost ljudi da uoče i procijene rizike može biti oslabljena kada uzimaju acetaminofen. Iako bi učinci mogli biti blagi, svakako su vrijedni pažnje, s obzirom na to da je acetaminofen najčešći sastojak lijekova u Americi, a nalazi se u više od 600 različitih vrsta lijekova koji se izdaju bez recepta i na recept.

U nizu eksperimenata u kojima je sudjelovalo više od 500 sveučilišnih studenata, Way i njegov tim mjerili su kako jedna doza acetaminofena od 1000 mg (preporučena maksimalna pojedinačna doza za odrasle) nasumično dodijeljena sudionicima utječe na njihovo rizično ponašanje, u usporedbi s placebom koji je nasumično dobila kontrolna skupina.

U svakom od eksperimenata sudionici su morali napumpati nenapuhani balon na zaslonu računala, pri čemu je svako pojedino pumpanje zarađivalo imaginarni novac. Njihove su upute bile da zarade što više imaginarnog novca tako što će što više pumpati balon, ali da paze da balon ne pukne, jer bi u tom slučaju izgubili novac. Rezultati su pokazali da su studenti koji su uzimali acetaminofen znatno više riskirali tijekom pumpanja balona, u odnosu na oprezniju i konzervativniju placebo grupu. Sve u svemu, oni na acetaminofenu napumpali su (i rasprsnuli) svoje balone više od kontrolne skupine.

"Ako niste skloni riziku, možete upumpati nekoliko puta i onda odlučiti isplatiti novac jer ne želite da vam balon pukne i izgubite novac", rekao je Way. "Ali za one koji su na acetaminofenu, kako balon postaje veći, vjerujemo da imaju manje tjeskobe i manje negativnih emocija o tome koliko velik balon postaje i mogućnosti da pukne" objasnio je Way.

Uz simulaciju balona, ​​sudionici su također ispunjavali ankete tijekom dva eksperimenta, ocjenjujući razinu rizika koju su uočili u različitim hipotetskim scenarijima, kao što je potrošiti dnevnicu na klađenje na sportski događaj, bungee skok s visokog mosta ili vožnja autom bez upotrebe sigurnosnog pojasa.

U jednom od istraživanja, činilo se da konzumacija acetaminofena smanjuje percipirani rizik u usporedbi s kontrolnom skupinom, iako u drugom sličnom istraživanju isti učinak nije primijećen. Sve u svemu, na temelju prosjeka rezultata u različitim testovima, tim je zaključio da postoji značajna veza između uzimanja acetaminofena i odabira većeg rizika, čak i ako opaženi učinak može biti neznatan. Ipak, oni priznaju da se očiti učinci lijeka na rizično ponašanje mogu protumačiti i drugim vrstama psiholoških procesa, poput na primjer smanjenja tjeskobe.

"Moguće je da kako se balon povećava, oni na placebu osjećaju sve veću tjeskobu zbog mogućeg pucanja", objasnili su istraživači. "Kada tjeskoba postane prevelika, prekinu ispitivanje. Acetaminophen može smanjiti tu tjeskobu, što dovodi do većeg preuzimanja rizika." Istraživanjem takvih alternativnih psiholoških objašnjenja za ovaj fenomen – kao i istraživanjem bioloških mehanizama odgovornih za učinke acetaminofena na ljudske izbore u ovakvim situacijama – trebalo bi se pozabaviti u budućim istraživanjima, rekao je tim.

Znanstvenici će bez sumnje imati još prilika za daljnje istraživanje uloge i učinkovitosti acetaminofena u ublažavanju boli u širem smislu, nakon što su studije posljednjih godina otkrile da u mnogim medicinskim scenarijima lijek može biti neučinkovit u ublažavanju boli, a ponekad nije ništa bolji od placeba, osim što izaziva druge vrste zdravstvenih problema.

Unatoč ozbiljnosti tih otkrića, acetaminofen je i dalje jedan od najčešće korištenih lijekova u svijetu, Svjetska zdravstvena organizacija ga smatra esencijalnim lijekom, a CDC ga preporučuje kao primarni lijek koji biste vjerojatno trebali uzimati za ublažavanje simptoma ako mislite da možda imate COVID.

U svjetlu otkrića o acetaminofenu, možda bismo željeli ponovno razmisliti o nekim od tih savjeta, rekao je Way. "Možda netko s blagim simptomima COVID-19 ne misli da je toliko rizično napustiti kuću i sastati se s ljudima ako uzima acetaminofen", rekao je Way. "Zaista nam je potrebno više istraživanja o učincima acetaminofena i drugih lijekova koji se izdaju bez recepta na izbore i rizike koje preuzimamo."

VIDEO: Zbog rijetke bolesti završila u invalidskim kolicima, a onda je shvatila da može hodati u Uggsicama!