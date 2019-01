Novi planet nema sličnosti sa Sunčevim sustavom

U devet godina, sedam mjeseci i 23 dana, koliko je u ‘službi’ bio, teleskop Kepler otkrio je 2662 planeta. Njegov nasljednik TESS, odnosno Transiting Exoplanet Survey Satellite, vrlo kratko nakon što je počeo s istraživanjem također je počeo donositi značajna otkrića. U prvih tri mjeseca istraživanja TESS je detektirao tri potvrđena egzoplaneta, svijeta koji se nalaze izvan našeg sustava.

Konstelacija Mrežica

Prvo je potvrđeno otkriće svijeta Pi Mensae c, koji je otprilike dvostruko veći od Zemlje, a od nje udaljen oko 60 svjetlosnih godina. Svoju zvijezdu, koja je vrlo slična našem Suncu, Pi Mensae obiđe za šest dana.

– Zvijezdu poznajemo još otprije jer smo detektirali planet Pi Mensae b, koji je otprilike deset puta teži od Jupitera, a kreće se ovalnom orbitom. Ovaj novi planet Pi Mensae c kreće se kružno, a ta će se razlika pokazati ključnom u dolaženju do saznanja kako je stvoren ovaj neobični sustav, navode znanstvenici s Massachusetts Institute of Technology koji vode istraživanja koja se provode TESS-om.

Detektiran je i LHS 3884b, stjenoviti planet koji je otprilike za trećinu veći od Zemlje a nalazi se na udaljenosti od 49 svjetlosnih godina u odnosu na naš planet, što ga čini jednim od nama najbližih egzoplaneta. Smješten je u konstelaciji Indus. Njegova je zvijezda patuljasta, tek jednu petinu veličine Sunca, LHS 3884b obiđe je za 11 sati što znači da je toliko blizu da se na njegovoj stjenovitoj površini za danjeg svjetla pojave bazeni lave. I za njega je još prerano reći kako je nastao.

Treći te moguće čak i četvrti planet nalaze se u orbiti zvijezde HD 21749 koja ima oko 80 posto Sunčeve mase, a smještena je na udaljenosti od 53 svjetlosne godine u konstelaciji Mrežica. Potvrđeni planet HD 21749 b trostruko je veći od Zemlje, a čak 23 puta teži, orbitira svoju zvijezdu 36 dana, a na njegovoj je površini temperatura 150 Celzijevih stupnjeva, što ga smješta među hladnije planete koji su toliko blizu svojoj zvijezdi.

To je planet s najduljom orbitom od prethodna dva koja je TESS detektirao, a njegova je zvijezda gotovo toliko sjajna kao naše Sunce. NASA-ini znanstvenici smatraju da novootkriveni planet nema nekih velikih sličnosti s planetima Sunčeva sustava, vjerojatno nije stjenovit poput Zemlje, no navode kako se u njegovu slučaju radi o atmosferi koja je u svakom je slučaju gusta, teška, vjerojatno sadrži i veću količinu vode. Drugo nebesko tijelo detektirano u toj konstelaciji nije još potvrđeno kao planet. Ako se radi o planetu, onda on okruži svoju zvijezdu za 7,8 dana, a mogao bi biti i prvi planet veličine Zemlje koji je novi teleskop otkrio. Sve je oko TESS-a jako zanimljivo pa tako i činjenica da je lansiran u javno-privatnom partnerstvu SpaceX-a Elona Muska čija ga je raketa Falcon9 i pogurnula u orbitu te NASA-e.

Deset godina u orbiti

Riječ je o teleskopu vrijednom 200 milijuna dolara u kojem je iznosu s nemalim doprinosom sudjelovao i Google, a ukupnom iznosu treba pribrojiti i 87 milijuna koliko je stajalo njegovo lansiranje. To je doista malo u odnosu na 640 milijuna dolara koliko je stajao njegov prethodnik Kepler. TESS je u stanju detektirati i najmanje sjene ili treptaj svjetla što bi mogli biti novi egzoplaneti. Može pokriti četiri puta veći prostor od Keplera pa znanstvenici procjenjuju da će pronaći još oko 20.000 novih planeta izvan Sunčeva sustava. Kada je lansiran, bilo je poznato tek 3800 egzoplaneta.

Za sada je Transiting Exoplanet Survey Satellite otkrio 300 kandidata za egzoplanete. Rezultat je to pregledavanja šest sektora, svakog po 27 dana. Teleskop dva puta obiđe Zemlju u vremenu koliko je Mjesecu potrebno da je obiđe jednom, a očekuje se da će u Zemljinoj orbiti ostati stabilan barem sljedećih deset godina.

