Rover Curiosity otkrio neobične kamene formacije na Marsu

Rover Curiosity koji već deset godina istražuje površinu Marsa nedavno je otkrio izrazito neobične kamene formacije u krateru Gale. -Iskrivljeni tornjevi izgledaju kao smrznuti mlazovi vode koje netko izlijeva iz velikog vrča na nebu- poetski su opisali pronalazak na portalu Science Alert.

Stručnjaci pretpostavljaju da su kameni stupovi zapravo nastali iz supstance slične cementu koja je ispunjavala pukotine u mekšim stijenama. Mekše su stijene vremenom erodirale te su ostali samo vijugavi tornjevi tvrđeg materijala. Iako izgledaju kao nešto iz znanstvene fantastike, ovakvi se geološki fenomeni mogu pronaći i na Zemlji.

#PPOD: Here is another cool rock at Gale crater on Mars! The spikes are most likely the cemented fillings of ancient fractures in a sedimentary rock. The rest of the rock was made of softer material and was eroded away. 📷: @NASA @NASAJPL @Caltech #MSSS fredk, acquired on May 17. pic.twitter.com/RGfjmRBfI7